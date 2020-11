Bouira a enregistré dans la nuit du 6 au 7 novembre deux départs de feu au niveau des localités d'Aomar et de Haizer plus à l'est.

En effet et dès la tombée de la nuit, les services de la Protection civile de Kadiria et l'unité avancée d'Aomar ont été informés du départ d'un feu aux abords de la forêt de Rabta qui s'étend sur une partie de la daïra de Kadiria et les communes de Draâ El Mizan et Tizi Ghenif sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. L'intervention rapide des unités de la Protection civile ont permis de neutraliser le sinistre. Au même moment et plus à l'est de la wilaya, dans la localité de Haizer, un autre départ a été signalé sur les hauteurs d'Izamourene. Là aussi et grâce à l'intervention des hommes du feu dépêchés depuis l'unité centrale de Bouira,lis arriveront à circonscrire l'incendie et à éviter sa propagation vers les hauteurs de Tikjda.

Hier, la question qui restait posée était celle de savoir l'origine de ces sinistres qui ont touché la majeure partie du pays d'Est en Ouest. Précisons aussi que jamais ces régions n'ont subi les aléas de la nature en pareille période automnale. En été, chaque année ces forets vivent des incendies plus ou moins graves, mais jamais au mois de septembre, encore moins au mois de novembre. Ce constat laisse penser à un acte criminel délibéré surtout que les sinistres se sont déclarés pratiquement au même moment.

En attendant les résultats des enquêtes diligentées, les interprétations sur les réseaux sociaux font le buzz et vont jusqu'à soupçonner la tombée de météorites sur le territoire national. Hier les deux incendies à Bouira étaient totalement maîtrisés.