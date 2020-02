Deux députés représentant la wilaya d’Oran à l’Assemblée populaire nationale sont dans le viseur de la justice. Le premier, issu de l’ex-parti unique, le Front de Libération nationale, n’est autre que Mir Mohamed Seghir. Il ne passait pas inaperçu dans la wilaya d’Oran. Il y faisait la pluie et le beau temps, notamment dans les administrations locales.

Le second est du RND, il est représentant de la wilaya d’Oran à l’APN en l’occurrence Habib Kaddouri. Le cas de ces deux parlementaires sera traité dans les tout prochains jours après que la commission juridique de l’APN aura tranché le sort à réserver à leur immunité parlementaire et ce aux fins de permettre aux hommes de loi le lancement, à leur encontre, des procédures judiciaires, pour des affaires liées à la corruption. En attendant, les premières démarches concernant la levée de leur immunité, seront lancées dès que les hommes de loi auront le fameux sésame devant leur être remis par les membres de la commission juridique. Pour les Oranais, de telles informations constituent l’essentiel de leur discussions et de leurs débats. La capitale des Deux Lions a, depuis la nuit des temps été vidée et pillée, ses richesses, sont spoliées, laissant les Oranais abandonnés à eux-mêmes, leurs ville et villages ont été livrés à leur triste sort. Il faut savoir que de sérieux soupçons entourent des pans entiers du foncier qui a été détourné. Si les deux députés à poursuivre en justice constituent une première dans les annales de cette wilaya, nombreux sont les élus locaux qui ont été jugés et condamnés, y compris lors du règne de Bouteflika. Leur implication est flagrante.