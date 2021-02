Les deux responsables ne sont autres que le directeur du logement de la wilaya de Skikda et le directeur de l'agence de l'organisation et la gestion foncière de la méme wilaya. Accusés de dilapidation de deniers publics, mauvais usage de la fonction et attribution d'indus avantages, les deux directeurs, (M.A.) et (CH.), en l'occurrence, ont été condamnés,, hier, par le tribunal correctionnel de Skikda à 6 ans de prison ferme, assortie d'une amende de un million de dinars, apprend-on de source juridique. Le même tribunal a condamné à 3 ans de prison ferme et une amende de 500000 dinars, deux femmes, dont l'une épouse et l'autre soeur d'un parlementaire, a ajouté la même source. Selon les explications apportées par cette dernière, les deux femmes sont accusées d'enrichissement illicite, influence sur des agents de l'Etat pour bénéficier d'indus avantages. Pour sa part (H.M.A.), fonctionnaire à la direction du logement, a écopé d'une peine de 6 mois de prison, assortie de 20000 dinars d'amende, pour s'être procuré des documents administratifs, sous le sceau de l'usurpation d'identité, ont ajouté nos sources. Les relents de ce scandale qui fait couler beaucoup d'encre, se rapporte à la réalisation de 30 logements promotionnels aidés (LPA), dans la commune de Bakouch Lakhdar, wilaya de Skikda. Un projet attribué par la direction du logement de la méme wilaya à une femme promotrise, épouse d'un parlementaire. Celui-ci, dont la soeur a bénéficié de privilèges et d'avantages, indus, attribués par l'agence foncière, sur la vente de cinq locaux commerciaux et une villa, vendue au parlementaire, nous explique-t-on. Ce dernier, dont rien n'a filtré sur son identité, se trouve à l'étranger, ont précisé les mêmes sources.

Aux termes des éclaircissements fournis par notre source, le scandale a été mis à nu, suite aux investigations menées, sur instruction du procureur de la République, territorialement compètent, sur des irrégularités dans l'attribution du projet des 30 logements LPA et l'achat de cinq locaux et une villa à une même famille, a-t-on fait savoir. Les éléments de l'enquête engagée par les éléments de la brigade financière et économique, relevant de la sûreté de wilaya de Skikda, ont révélé des agissements frauduleux et des dépassements contradictoires, dans le processus d'attribution du projet et la vente des locaux commerciaux, ainsi que la vente de la villa au parlementaire, d'obédience influente dans la zone de Larbi Ben M'hidi. Les prévenus ont fait, l'objet d'une présentation par-devant le juge d'instruction, qui a retenu à l'encontre des accusés, la batterie d'accusations, citée ci-dessus. Comparant hier, à la barre du tribunal, le représentant du ministère public, a requis la peine de 7 ans contre le directeur du logement et celui de l'agence foncière. Pour le fonctionnaire de l'agence foncière et les deux femmes, il a été demandé la peine de 5 ans. Après délibération, les mis en cause ont fini par s'en sortir avec des peines allant entre 6 mois et 6 ans de prison ferme.