Deux employés, dont une femme, de l'APC de Constantine, ont été présentés devant la justice, après une enquête menée par les services de sécurité de la sûreté de la wilaya.

Les deux mis en cause âgés de 40 ans sont accusés de tentative de détournement de biens publics et de corruption. Les faits remontent à quelque temps quand un commerçant de gros d'articles informatiques et bureautiques s'est présenté à la police pour déposer une plainte selon laquelle les deux accusés lui ont demandé contre l'achat de 1 900 cartables de procéder à des surfacturations pour garder la différence et pouvoir ainsi la détourner à leur profit.

Le plaignant ne manquera pas de confier aux enquêteurs que les deux mis en cause ont exercé une pression sur lui sous forme de chantage sous prétexte de leurs postes importants.

Les deux mis en cause seront arrêtés en flagrant délit à leur sortie du lieu de travail de la victime avec la somme représentant la différence. Présentés devant la justice, ils ont été placés sous mandat de dépôt