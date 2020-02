Une famille de Tmimoun dans la wilaya d’Adrar a été endeuillée, hier. Deux enfants ont péri dans un incendie qui s’est déclaré à leur domicile. La famille touchée par ce drame habite dans la cité «32 Logements». Selon la Protection civile, cinq autres membres de la même famille ont été blessés dans cet incendie, dont l’origine n’est pas encore déterminée. Les deux enfants étaient âgés de 7 ans et 18 mois. L’on ne dit cependant pas s’ils ont succombé suite à des brûlures ou à l’asphyxie. Aussi, les éléments de la police ont ouvert une enquête pour déterminer l’origine du feu qui s’est déclaré, hier matin. Ce drame rappelle l’horreur qui a eu lieu en novembre 2019 dans un hôpital à El Oued, quand huit nourrissons du service maternité ont péri, suite à un incendie dont l’origine reste la négligence. Le phénomène des incendies devient de plus en plus récurrent. Le 30 décembre 2019, un enfant a péri dans un incendie au domicile familial, au quartier Climat de France, à Alger. Deux appartements ont subi le ravage des flammes cette nuit-là, causant aussi l’asphyxie à des adultes.