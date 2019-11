Le verdict tant attendu dans le procès des détenus du Mouvement populaire est enfin tombé. Plusieurs prévenus, dont l’étudiante Dahmani Nour El-Houda Yasmine, ainsi que d’autres manifestants placés sous contrôle judiciaire depuis la fin du mois de juin dernier, ont connu, hier, la décision de justice les concernant. Les parents des détenus ont reçu la nouvelle, entre larmes de joie et déception.

Le verdict a été prononcé, hier par le tribunal de Sidi M’hamed, la jeune étudiante, qui a fait beaucoup parler d’elle, a été condamnée à six mois de prison dont deux mois fermes et 20 000 DA d’amende. «Elle a été arrêtée en septembre dernier. Elle a déjà purgé deux mois de prison. Elle sera relâchée immédiatement après avoir été incarcérée 67 jours», indique à L’Expression un des avocats présents au tribunal. On note, que Nour el Houda Yasmine Dahmani a été arrêtée lors du 30e mardi des étudiants le 17 septembre dernier et a été placée en détention préventive dés le lendemain de son arrestation à la prison d’El Harrach.

Pour rappel, la jeune fille est étudiante en droit, elle est âgée de 22 ans. Sous l’émotion, la mère de la jeune étudiante, n’a pas pu retenir des larmes de joie. Plusieurs étudiants se sont déplacés, avec la maman de Dahmani à la prison d’El Harrach pour accueillir leur camarade dès sa sortie de la prison.

Par ailleurs, il est important de souligner que les autres manifestants dont des porteurs de l’emblème amazigh ont été présentés devant le juge près le tribunal de Sidi M’hamed et ont été condamnés à six mois de prison ferme et 20 000 DA d’amende. Au total, ils sont 20 prévenus, à savoir, 10 détenus et neuf autres placés sous contrôle judiciaire. Ceux qui ont été placés sous contrôle judiciaire, sont condamné à 6 mois de prison ferme.

La défense, a toutefois, le droit de faire appel dans un délai de 10 jours. Pour ceux qui ont été placés en détention provisoire, ils quitteront la prison probablement, la fin du mois prochain, selon un des avocats.