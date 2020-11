Une école primaire et un lycée ont été fermés par les autorités locales à Tizi Ouzou, par mesure préventive contre la propagation du Covid-19, selon le directeur de l’éducation de wilaya, Ahmed Laalaoui. Il s’agit de l’école primaire Kaci Chaouch et du lycée de jeunes filles Sahoui Aldjia, dans la commune d’Azazga, à l’est de la wilaya, où il a été enregistré des cas de contamination parmi les élèves et au sein du corps enseignant, a indiqué Laâlaoui. «La décision de fermeture de ces deux établissements, a été prise en coordination avec la direction locale de la santé et la commission scientifique de la wilaya, conformément au protocole sanitaire en vigueur», a-t-il précisé. «Toute décision de fermeture d’un établissement dépend de l’appréciation de la commission de wilaya qui suit de près l’évolution de la pandémie, en application du protocole sanitaire mis en place par les autorités du pays », a-t-il expliqué à ce propos. Le directeur local de l’éducation a, par ailleurs, fait savoir qu’il a été enregistré au total 76 cas soupçonnés de contamination par le Covid-19, à travers 29 établissements scolaires au niveau de la wilaya, depuis la rentrée scolaire à ce jour, soit 40 élèves, 21 enseignants et 15 employés administratifs.