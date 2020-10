La localité de Bab Ezzouar, située dans la banlieue Est de la capitale Alger, a été ébranlée par deux épouvantables féminicides. Selon le journal arabophone Ennahar, l'une des deux victimes, prénommée Djamila et âgée de 55 ans, n'est autre que la tante de l'agresseur. La deuxième victime, Hadda, était âgée de 45 ans. Les deux femmes étaient coépouses, c'est-à-dire, mariées à un même homme, qui s'est éteint il y a quelques mois. Après la mort de ce dernier, le neveu de Djamila a emménagé avec les deux veuves. Plus tard, il a sollicité sa tante pour l'achat d'un camion, mais cette dernière a refusé. Il entre alors dans une colère noire. Il s'est muni d'une hache et d'un couteau, et attaqua sauvagement les deux femmes qu'il laissa agoniser dans des mares de sang. Après les faits, il a pris la fuite en emportant avec lui la modique somme de 1 000 dinars et un téléphone portable.Les deux femmes, qui étaient encore vivantes mais dans un état critique, ont été évacuées, par la Protection civile, vers le service des urgences de l'hôpital Zmirli, où elles rendront l'âme. L'auteur de ce double crime a été arrêté et placé en détention provisoire avant d'être déféré devant le tribunal de Dar El Beïda, pour «double crime avec préméditation et vol». Depuis le début de l'année 2020, plus de 43 féminicides ont été enregistrés.