Le squat lambda s'est d'autant plus élargi que des squatteurs n'ont trouvé rien de mieux à faire que d'agresser les fermes, Khemisti 07 et Khemisti 09, sises dans le secteur urbain de Bouamama, dans le nord-ouest de la ville d'Oran. Pour «officialiser» leur «larcin inédit», en paraphrasant les déclarations d'un responsable municipal, ces squatteurs ont même dressé plusieurs bidonvilles, ces derniers ont fait l'objet de démolition, opération pour laquelle les services municipaux ont mobilisé le gros des moyens matériels en plus de la couverture assumée par les services de sécurité. Plusieurs autres opérations similaires, lancées auparavant, ont permis la récupération d'importants lopins de terre ayant été «agressés» par des charognards faisant miroiter aux «mal-logés» l'espoir de bénéficier de logements en occupant le bidonville qu'ils leur proposent à des prix exorbitants. Or, toutes ces histoires sont pratiquement constituées d'un tissu de mensonges étant donné que les services municipaux ne tergiversent plus en constatant «la fumée» se dégageant à partir de la forêt. Le rasage est, par voie de conséquence, systématique et sans protocole. Cependant, force est de constater que ce phénomène se poursuit à telle enseigne que ces «vendeurs» d'illusions usent et abusent du petit relâchement en sévissant et en faisant des ravages à l'aide de leurs tronçonneuses, coupant des dizaines d'arbres, notamment dans la forêt de Paloma et dans le lieudit Château, une façon de «libérer» des espaces qu'ils transforment en terrains «urbanisables». Ces attaques étant devenues de plus en plus nombreuses, au point que la riposte est pratiquement quotidienne. «Les services municipaux procèdent à 10 démolitions chaque semaine», a-t-on indiqué soulignant que «la lutte contre la prolifération de «la bidonvilisation» de la ville se poursuivra implacablement». En attendant, ce phénomène prend crescendo des proportions démesurées un peu partout dans plusieurs localités composant le territoire de la deuxième capitale du pays. La très commerçante daïra d'Es Senia, située dans le sud-ouest de la deuxième capitale du pays, El Bahia, en est un exemple concret. Les membres de la commission en charge de la problématique du bidonville viennent de peaufiner leur enquête, faisant état de 20 000 taudis essaimés un peu partout dans les quatre coins entourant la ville. Un tel chiffre représente 50% des bidonvilles implantés dans les 26 communes et les neuf daïras composant le territoire d'Oran. La majeure partie de ces «favelas» à la brésilienne est périlleuse, étant donné qu'elle est implantée dans des coins ne répondant à aucune norme de sécurité. Plusieurs dizaines de taudis ont été dressés dans les alentours immédiats de la voie ferrée, alors que plusieurs autres centaines entravent la roue du développement et pour lequel l'on a mobilisé pas moins de 60 milliards de dinars dans le cadre du lancement de plusieurs chantiers. Ces projets sont, dans leur majorité, constitués de canalisations d'eaux usées, l'alimentation des ménages en eau potable, le bitumage des routes, rues et ruelles, l'éclairage public et son renforcement pour les besoins de la consolidation du plan sécuritaire, électrification et chantier de gaz de ville.