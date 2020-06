Sur ordre du juge d'instruction de la première chambre du tribunal d'Oum El Bouaghi, l'ex-directeur de l'administration locale à la retraite B.M.S 48 ans et H.AA 42 ans, chef de service de la même administration, ont été placés sous mandat de dépôt, apprend-on de source judiciaire.

Selon les précisions apportées par notre source, les deux prévenus sont présumés accusés de: falsification de documents administratifs, faux et usage de faux, dilapidation de deniers publics et détournement de fonds publics ainsi que de mauvais usage de la fonction. Le même magistrat a, également, ordonné la mise sous contrôle judiciaire, de l'ex-directeur du transport (B.AA), âgé de 42 ans, à la retraite et sa secrétaire, sous contrôle judiciaire, nous ajoute-t-on. Il est retenu à l'encontre de ces deux derniers, le mauvais usage de la fonction, a ajouté la même source. Aux termes des informations fournies par notre source, ces indélicats fonctionnaires de l'Etat, ont, à travers des actes et agissements de dépassement, occasionné un trou financier de plus de 361 250 000 centimes.

Une coquette somme dilapidée au nom du rapatriement des migrants africains dans leurs pays d'origine. Une opération pour laquelle 23 bus et sept camions ont été mobilisés, par la wilaya d'Oum El Bouaghi pour reconduire les migrants africains jusqu'à Tamanrasset. Selon les éléments de l'enquête menée par les services de sécurité d'Oum El Bouaghi, ledit rapatriement a vu l'utilisation de 170 carnets d'essence. Dans chaque carnet 25 bons d'un montant de 850 DA chacun. Des chiffres illustrant l'équivalence du montant détourné, puisque et selon la même source, le rapatriement des étrangers n'aurait en aucun cas coûte si cher.