Cinq Algériens ont osé leur harga dans un conteneur se dirigeant vers l'Espagne : deux en sont morts. Un nouveau drame de l'émigration clandestine s'est produit, en début de semaine, sur la voie maritime Algérie-Espagne. La militante des droits de l'homme et journaliste espagnole, Helena Maleno Garzón a annoncé, samedi dernier, sur son compte Facebook, que deux voyageurs clandestins ont trouvé la mort dans un conteneur, à bord d'un bateau en provenance d'Algérie, où se cachaient les défunts, ainsi que trois autres migrants clandestins qui ont été retrouvés sains et saufs. Ce sont en effet, cinq harraga algériens qui ont été retrouvés dans un conteneur sur un bateau de transport de marchandises. Les deux passagers clandestins ont été vraisemblablement asphyxiés, selon des sources proches de la Guardia Civil espagnole. Les survivants ont été médicalement pris en charge. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire pour déterminer les causes et les circonstances exactes dans lesquelles ces deux malheureuses personnes ont trouvé la mort. Un drame similaire est survenu le 7 août dernier, lorsque deux passagers clandestins, qui étaient à bord d'un cargo battant pavillon libérien également, avaient trouvé la mort. Les deux harraga s'étaient noyés, après s'être jetés à la mer, au moment où le navire s'apprêtait à accoster, pour éviter d'être appréhendés et expulsés.