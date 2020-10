Polyglotte, homme de droit ayant exercé de hautes fonctions, Maître Chaabane Zerrouk est diplômé, en 1980, de l’Ecole nationale d’administration, section judiciaire. Il a fait partie de la 13ème promotion, baptisée Malek BENNABI. De 1980 à 1988, il a occupé le poste de magistrat à la Cour des comptes avec un intermède de deux années, du Service national, 1982-1984, en officiant en tant que juge d’instruction militaire au tribunal militaire d’Ouargla.

Il a été membre du Conseil supérieur de la magistrature (1985-1988). De 1991 à 1994, il a été directeur général de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice avant d’ atterrir au gouvernement en tant que chef de cabinet (avec rang de ministre) du chef du gouvernement de 1996 à 1998, des années sombres dans l’histoire de l’Algérie tant le pays était sous les feux de la guerre civile et pataugeait dans une terrible crise économique et sociale.

C’est dans ces conditions que Maître Chaâbane Zerrouk a faits ses classes avec brio et côtoyé des hommes de valeur. De la chefferie du gouvernement, il passe à la Cour suprême en tant que magistrat-conseiller à la Cour suprême (avec grade de 1er président de la Cour suprême de 2000 à 2002 ).

Avocat agréé à la Cour suprême et au Conseil d’Etat (2005-2010), il est actuellement notaire et médiateur judiciaire : admis d’office dans ces fonctions sur la base de son ex-qualité de magistrat-conseiller à la Cour suprême de 2011 à ce jour. Maître Chaabane a l’honnêteté intellectuelle d’affirmer qu’il a été sollicité par les services de la présidence de la République pour émettre des propositions pour l’avant-projet constitutionnel, mais regrette-t-il, aucune de ses propositions n’a été prise en compte. Pour autant, « je suis honoré que le président m’ait sollicité pour donner mon avis ».

C’est cet homme au riche parcours à qui nous avons demandé un avis sur le projet constitutionnel soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain. Maître Chaabane n’est pas du genre à caresser dans le sens du poil. Il rappelle par exemple que l’opposition sous ses différentes formes a le droit à la parole, notamment dans les médias publics, d’autant plus que le président de la République avait déclaré respecter le choix du peuple. Constructif dans ses critiques, il ouvre des pistes de débats et éclaire les dirigeants du pays sur bien des aspects. Il est l’une des rares personnes à soutenir clairement que ce n’est pas la Constitution en soi qui déclenchera le long processus de la construction de la Nouvelle Algérie.

C’est la volonté politique du staff présidentiel qui est en mesure de lancer la dynamique de la rupture et du changement pour aboutir à la concrétisation de ce projet national.

L'Expression: Adoptée par les deux chambres du Parlement, la dernière mouture de la Constitution vous inspire quoi en tant qu'homme de droit?

Maître CHAABANE Zerrouk: Le jour de l'adoption du projet de révision de la Constitution par le conseil des ministres, le 07/09/2020, j'étais l'invité d'une chaîne de TV privée et j'avais déclaré en direct: «Ce soir, je suis triste car ce projet entérine le régime présidentiel en vigueur depuis 1962 et qui a montré ses limites dans la gouvernance politique du pays. J'aurais aimé que notre président de la République, qui projette l'édification de l'Algérie nouvelle, fasse la rupture définitive avec ce système politique désuet, anachronique, complètement inefficace et qui a failli mener l'Algérie vers l'apocalypse new, n'était-ce le Hirak qui nous a sauvés in-extremis...»

Cela étant, honnêtement, j'ai conclu que le président de la République a été, quelque peu, bloqué dans son élan émancipateur, moderniste et républicain.Ce faisant, il a dû composer avec les «forces du changement dans la continuité». Donc, c'est un projet d'étape et de compromis. Cependant, il est porteur de certains aspects positifs tels le renforcement des droits et libertés, la consolidation de l'indépendance de la justice à travers la nouvelle composition du Conseil supérieur de la magistrature, l'ouverture de l'Algérie sur le monde, notamment par la participation de notre armée aux opérations de maintien de l'ordre et le rétablissement de la sécurité au niveau de certains pays, lesquelles opérations doivent s'effectuer sous l'égide de l'ONU et des organisations régionales.

Maître, pensez-vous réellement que ce texte est annonciateur de la Nouvelle Algérie?

Le projet présidentiel de la Nouvelle Algérie n'a pas été suffisamment défini par le président de la République. Le seul document de référence demeure le programme de la campagne présidentielle. Il mérite d'être réécrit pour lui permettre d'accéder au stade de l'applicabilité à travers sa définition, ses mécanismes et ses institutions... Il demeure entendu que ce n'est pas la Constitution en soi qui déclenchera le long processus de la construction de la Nouvelle Algérie. C'est la volonté politique du staff présidentiel qui est en mesure de lancer la dynamique de la rupture et du changement pour aboutir à la concrétisation de ce projet national. L'Algérie dispose d'atouts indéniables, notamment sa cohésion nationale, son adhésion participative, sa jeunesse ambitieuse et besogneuse et ses richesses naturelles dont le gisement solaire.

Quels sont les aspects que vous trouvez nouveaux dans ce texte?

À mon avis, ce projet constitutionnel comporte deux heureuses nouveautés.

La 1ère est d'ordre externe, celle qui permettrait à notre armée de participer aux opérations militaires de maintien de l'ordre et le rétablissement de la sécurité au plan international. Cette «sortie» de l'Algérie à l'extérieur de nos frontières, permettrait à notre pays de mettre son pied à l'étrier international et sortir graduellement de son confinement interne qui n'a que trop duré. Il faudrait que l'Algérie arrange son horloge pour la mettre à l'heure de Greenwich mean's Time.

La 2ème nouveauté est d'ordre interne, celle de permettre à certaines communes d'être dotées de statuts particuliers, notamment celles à vocation touristique, agricole, industrielle... Cette nouvelle situation est de nature à promouvoir les vocations et valoriser les potentialités de nos structures de base, les communes. Le nivellement et l'uniformisme institutionnels au niveau national ont causé beaucoup de préjudices au développement socio-économique de notre pays.

Avons-nous suffisamment de temps pour un débat constructif pour un projet aussi sérieux?

L'idéal aurait été de réussir une Constitution consensuelle. Cependant, le contexte actuel par rapport, notamment à la pandémie du Covid-19 et aux tensions sociales de tous ordres ne permettent pas de larges débats publics (meetings populaires et différents regroupements socioprofessionnels) autour du projet constitutionnel. En conséquence, les médias joueront un grand rôle de sensibilisation et d'explication. Il serait souhaitable que l'opposition sous ses différentes formes ait le droit à la parole, notamment dans les médias publics, d'autant plus que le président de la République avait déclaré respecter le choix du peuple. Il avait même promis qu'en cas de vote négatif, il continuera à travailler avec la Constitution en vigueur.

L'article 103 entretient une certaine confusion sur le Premier ministre et le chef du gouvernement. Au plan strictement constitutionnel, où réside exactement la différence?

L'article 103 du projet constitutionnel consacre l'hypothèse d'être en présence de deux possibilités à l'issue des élections législatives: soit le camp présidentiel obtiendrait la majorité parlementaire, soit le camp adverse. Dans le 1er cas d'espèce, le président de la République nommerait un Premier ministre de son choix avec son propre programme présidentiel. Dans le 2ème cas d'espèce, il sera enclin à se soumettre à la loi de la majorité adverse en nommant un chef de gouvernement en son sein avec son programme propre. C'est une sorte de cohabitation à la française.Cette spécificité sui generis et bien algérienne dénote, encore une fois, du compromis très serré, voire du coude-à-coude dont a été l'objet le projet de Constitution. En somme, c'est un pas timide, mais positif qui emprunte du régime semi-présidentiel. Il consacre, en fait, notre trait de caractère qui refuse de trancher certaines situations. Ceci se révèle dans cette recommandation populaire:d'aucuns disent que la chair du chacal est licite, d'autres soutiennent le contraire. Alors, il faut s'abstenir .

L'article 130 prête également à équivoque: il traite de la levée de l'immunité parlementaire. Dans le cas où le député refuser de renoncer à son mandat, l'article en question prévoit une possible intervention de la Cour constitutionnelle. Pour les spécialistes du droit constitutionnel, c'est une violation flagrante du principe de la séparation des pouvoirs

Ce projet de Constitution vient de réparer une ineptie, spécifiquement algérienne, celle d'accorder l'immunité parlementaire non seulement sur le plan pénal, mais également sur le plan civil. Du jamais-vu à travers l'histoire des nations et de par le monde.

Dans l'actuelle Constitution, l'épouse d'un député ou d'un membre du Conseil de la nation qui voudrait introduire un recours auprès de la justice pour répudier son mari (Elkhol3), doit au préalable attendre la levée de l'immunité par le Parlement. Par ailleurs, l'article 103 donne, à juste titre, compétence à la Cour constitutionnelle pour la levée de l'immunité du député qui renonce à se délester de son immunité. C'est une excellente chose d'avoir confié ce pouvoir à la Cour constitutionnelle qui jouit pleinement de son indépendance.

De plus, cette nouvelle procédure permet d'éviter également le corporatisme et l'incompatibilité du juge et partie. Autre point positif: l'immunité parlementaire, même en matière pénale, a été réduite aux faits strictement rattachés aux activités parlementaires du député. Donc, elle n'est plus générale comme c'est le cas dans la Constitution en vigueur.