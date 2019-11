Objet de poursuite judiciaire pour une histoire de publication sur les réseaux sociaux d’un appel à la marche de protestation contre le système, deux Hirakistes de la région de Kherrata ont été condamnés à l’issue d’un procès tenu jeudi dernier, à une amende de 30 000 dinars chacun par le tribunal de Kherrata. Il s’agit de deux frères, Tadjouri Adel et Farid qui ont été accusés de «diffusion d’appels à manifestation pouvant nuire aux intérêts nationaux» pour des appels sur les réseaux sociaux à la manifestation contre le 5e mandat qui a eu lieu le 16 février dans la ville. Un soulagement, en somme, aussi bien au sein de la famille des deux frères et qu’au sein du mouvement citoyen de la région, qui a été le premier à s’élever contre le système, le 16 février dernier. Par ailleurs, la cour d’appel de Jijel a annulé la condamnation d’une jeune fille qui avait brandi l’emblème amazigh, dans un procès en appel. Elle avait été arrêtée en juillet dernier, lors d’une manifestation, l’accusée, âgée de 21 ans, avait été condamnée en première instance à deux mois de prison avec sursis et à 50.000 DA d’amende pour « atteinte à l’unité nationale ». A noter que pour le cas des deux frères de Kherrata, plusieurs marches de soutien ont été organisées au chef-lieu de la commune de Kherrata, en soutien.aux deux frères.