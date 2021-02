Les 31 départs de feux de forêts ont été enregistrés ces dernières heures durant la nuit de dimanche à lundi à travers plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa. Nuit cauchemardesque dans plusieurs localités à Béjaïa. Les habitants de ces dernières ont vu rouge. Des incendies ravageurs ont fait plus de peur que de mal. Les éléments de la Protection civile ont travaillé sans relâche pour circonscrire ces feux, qui ont été complètement éteints, selon un communiqué de presse de la cellule de communication de la Protection civile. Les dégâts occasionnés sont estimés à 80 hectares. Plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa ont été la proie de plusieurs feux de forêt et de broussaille. Au total, 31 localités ont été touchées avec au bout, des pertes importantes en couvert végétal, de forêts, maquis, broussaille, herbes sèches et plusieurs arbres fruitiers avec une majorité d'oliviers. Béjaïa (Aïch El Baz- Boulimat- Saket - Tala Ouariane- Tala Merkha et Boukhiama.), Tichy (Tizi Ahmed, Taourirth, El Mizab, Tahelket, El Maâden et Tizi Yekhlef), Aokas (Allouane, Ighil Ifouzare, Akelkoul, Rond-Point Sidi Rihane, Aguemoune, Arroussa, le cap, Azzemour et Aït Ali), TNBerber (Tizi El Oued, Timaârest, Imdane et Tiboualamine), Souk El Tenine (El Ouasta et Taridjet), Draâ El Gaid (Azzaghar, Amizour (Merdj Ouamane), Semaoune (Atmos) et Ighil Ali (Mouka) ont été autant de localités touchées par ces incendies qui trouvent leur raison d'être dans les vents forts et chauds, qui ont dominé le climat à Béjaïa durant toute la journée de dimanche. Mais l'interrogation demeure en ce qui concerne d'abord l'origine de ces départs de feu, et également leur simultanéité.