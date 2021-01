Le monoxyde de carbone fait encore parler de lui à Béjaïa endeuillant cette fois-ci une famille de la cité des Quatre Chemins. Deux jeunes cousins Menasri R. et Menasri Y., âgés respectivement de 32 et 19 ans, ont trouvé la mort dans l'après-midi de jeudi. Ils ont été découverts morts aux environs de 6h20. Ils ont été asphyxiés par le monoxyde de carbone, dans un appartement sis à la cité des Quatre Chemins, dans la commune de Béjaïa. Les éléments de la Protection civile ont évacué les deux corps à la morgue du CHU pour les besoins d'une autopsie.

La Protection civile a saisi la douloureuse occasion pour conseiller la ventilation du logement, lors de l'utilisation des appareils de chauffage, à d'éviter d'utiliser comme moyen de chauffage la «tabouna» ou des appareils de cuisson, à faire entretenir et régler régulièrement les appareils de chauffage et le chauffe-eau par un professionnel et ne pas laisser un moteur de voiture en marche dans un garage fermé.

Ces conseils, que la Protection civile ne cesse de répéter à la veille de chaque saison d'hiver, face à la recrudescence des cas d'asphyxie au monoxyde de carbone (CO), qui fait beaucoup de victimes à travers le pays, doivent être suivis à la lettre.

«La prévention reste un moyen très efficace pour réduire les risques liés à ce type d'accidents domestiques», précise régulièrement la Protection civile tant dans ses communiqués, que lors des campagnes de sensibilisation menées avec les associations et les directions des écoles.

Dans les habitations, demeures et locaux, très souvent des cas d'asphyxie sont enregistrés.

Face à la baisse de températures et aux conditions climatiques qui favorisent l'utilisation massive des différents dispositifs de chauffage, notamment en cette période de grand froid, l'augmentation des risques d'intoxication au monoxyde de carbone reste une réalité qu'il faut prendre en compte, estiment les observateurs.

Quant aux spécialistes en la matière «ces tragédies sont généralement dues à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l'absence de ventilation, un défaut d'entretien, l'utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage et la vétusté des appareils de chauffage...». La prudence est donc plus que jamais de mise.