La région de Gouraya, dans la wilaya de Tipasa, a été ébranlée, vendredi soir, par un incendie meurtrier qui a fait deux décès, et cinq douars ravagés par les flammes.

En raison de la présence de rafales de vent avoisinant les 50km/h, le feu qui s'était déclaré dans un poulailler, dans le douar de Mhalba, faisant plusieurs victimes asphyxiées par la fumée, s'est rapidement étendu aux populations avoisinantes, à savoir les douars Imelhaine, Nihaya, Saâdoune, Iachouren, Izeghran et Oued Essebt. Selon les équipes médicales, «les services de la Protection civile ont transféré les deux corps calcinés vers l'hôpital de Gouraya qui a accueilli également un nombre important de victimes asphyxiées et légèrement blessées». Dans le but de rassurer les citoyens de la région, l'hôpital de Gouraya a fait savoir à travers une publication facebook, que «tous ses services sont ouverts pour accueillir les victimes de l'incendie, sollicitant d'autres équipes médicales relevant des hôpitaux voisins dont Cherchell et Damous en vue de prendre en charge les malades».

Devant cette situation d'urgence, les différentes autorités locales ont conjugué leurs efforts pour assurer la plus grande protection aux citoyens,, tenant compte du fait que la wilaya de Tipasa, est un terrain déjà affaibli par un bilan désastreux en matière de feux de forêts, faisant l'objet d'une perte estimée à 2000 hectares de pin d'Alep.

Dans ce sens, selon les ser-vices de la Protection civile «la Conservation des forêts a lancé en collaboration avec les ser-vices de celle-ci une large opération de mobilisation pour maîtriser et circonscrire les feux pour les empêcher d'atteindre les régions habitées». Cela étant, devant l'intensité des flammes, l'appel aux renforts était inévitable, dans le mesure, où en plus de « la colonne mobile des services des forêts, toutes les unités de la Protection civile de la wilaya de Tipasa ont été mobilisées avant d'être renforcées par l'Unité nationale d'intervention d'Alger et de Blida» précisent les mêmes services.

Par ailleurs, réagissant pour soutenir l'action des équipes de la Protection civile, les services de la Sonelgaz ont indiqué qu' «il a été procédé, à titre préventif, la coupure de l'électricité et du gaz dans les quartiers à risque».