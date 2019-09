Le 4e boulevard périphérique a été, hier matin, le théâtre d’un terrible accident de la circulation ayant emporté deux personnes et provoqué deux blessés pris en charge au niveau des urgences médico-chirurgicales de l’EHU d’Oran. Les deux victimes, âgées de 30 et 50 ans, sont employées à la direction des travaux publics de la wilaya d’Oran. Elles ont été surprises par une voiture roulant à vive allure ne leur ayant pas laissé l’occasion d’y faire face, ne serait-ce qu’en prenant la fuite alors qu’elles accomplissaient leur mission en nettoyant la chaussée. Alertés, les gendarmes se sont dépêchés sur les lieux où ils ont, d’abord, sécurisé les lieux avant de procéder aux premières constatations entrant dans le cadre d’une enquête judiciaire permettant de tirer au clair une telle calamité ayant plongé les populations riveraines dans l’émoi et la désolation. De son côté, le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, s’est, lui aussi, rendu sur les lieux du drame ainsi qu’au chevet des blessés totalement pris en charge par les urgentistes de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran. Phénoménale est cette situation qui n’est pas près de prendre du recul, en dépit de toutes les campagnes de sensibilisation menées par tous les services et les mesures répressives mises en œuvre par toutes les autorités.