La mosquée Essalem dans le 2ème arrondissement de Lyon a été la cible d'une attaque incendiaire, jeudi dernier. Il s'agit là du deuxième incendie en moins d'une semaine dans l'agglomération de Lyon visant un lieu de culte musulman, la mosquée Omar à Bron, avait également été incendiée quelques jours auparavant. Ces attaques témoignent de la recrudescence des actes islamophobes en France, avec, notamment l'attentat contre une mosquée et ses fidèles à Bayonne en octobre dernier, ou encore les graffitis sur les façades de différentes mosquées. Ce qu'a confirmé Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne, affirmant dans un message publié sur son compte twitter qu'«en trois semaines, deux mosquées ont été incendiées, un restaurant tenu par un musulman a été saccagé et tagué et plusieurs recteurs de mosquées ont reçu des courriers racistes et des menaces de mort». Le Conseil français du culte musulman qui a dénoncé et condamné avec force ces actes criminels, a appelé les responsables de mosquées à se rapprocher des référents préfectoraux de sûreté pour sécuriser leurs locaux. Le Cfcm a également organisé, vendredi dernier, un rassemblement réunissant plus de 200 personnes, citoyens, élus et représentants des principales religions, devant la mosquée Essalem de Lyon pour dire «non à la haine». Les élus locaux, dont le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, ont assuré les musulmans de leur soutien alors que les représentants du culte catholique ont très rapidement exprimé leur solidarité. Du côté du monde politique, les réactions de condamnation ne sont pas massives, mais sont plus nombreuses qu'après l'incendie survenu à Bron une semaine plus tôt. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ainsi condamné «la tentative d'incendie» visant la mosquée Essalem, en relevant qu'il s'agit du deuxième lieu de culte musulman en une semaine. «Actes antimusulmans, antisémites, antichrétiens: ces agissements imbéciles et haineux sont contraires à tout ce qu'est la France. Je protégerai la liberté de culte», a-t-il assuré via Twitter. «Ces derniers évènements, incendies et dégradations, qui touchent une communauté sont odieux. Nous sommes vigilants et devons tout faire pour que la liberté des cultes soit assurée sur nos territoires», a réagi auprès de Lyon Capitale le maire de Lyon, Grégory Doucet. «La liberté de culte est un droit fondamental. Si ces incendies des mosquées de Bron et de Lyon 2ème sont criminels, ces actes sont inqualifiables et haineux. J'adresse tout mon soutien fraternel à la communauté musulmane», a fait savoir le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard. Il y a lieu de rappeler que le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a fait état d'une hausse des infractions à caractère raciste de 11% en un an. L'heure est à l'extrême vigilance.