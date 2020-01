Au dernier Journal officiel, publié le 26 janvier dernier, le président de la République, a nommé Boualem Boualem qui occupait le poste de directeur général de l’Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, comme conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires auprès du président de la République. Abdelouahab Boukrouh, ancien journaliste, a été nommé chargé de mission à la présidence de la République. Le président a également signé un décret mettant fin aux fonctions du directeur de la presse et de la communication, exercées par Adel Kansous. Une fin de fonctions a aussi été décrétée pour le chargé de mission Lahouari Khachaï, admis à la retraite.