Deux nouveaux organismes verront le jour en Algérie, pour une prise en charge quotidienne de la Grande mosquée d'Alger. Le premier s'occupera de la gestion et de l'entretien quotidien du complexe. Le second, quant à lui, se consacrera à la gestion purement religieuse et scientifique de ce monument. C'est ce qui ressort des directives données, avant-hier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a chargé le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs de prendre en charge l'aspect religieux et scientifique, et celui de l'Habitat l'aspect physique des lieux.

Le chef de l'État a, en effet, confié au ministre des Affaires religieuses, et à celui de l'Habitat, la mise en place de deux organismes. Le chef de l'Etat, qui a effectué, jeudi dernier, une prière à la Grande mosquée d'Alger, veut ainsi, par ces instructions, prendre bien soin de cette «maison de Dieu».

Le président a fait également état de la mobilisation des ressources financières nécessaires pour le fonctionnement de ce lieu de culte musulman. Cette démarche s'effectuera à partir du 1er Novembre prochain.

Le chef de l'État a, ainsi, dévoilé la préparation d'un projet de budget, où les revenus de ce complexe civilisationnel seront inclus. Le président a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction de ce qu'il a vu lors de sa visite d'inspection sur place. Sa visite s'est opérée, jeudi dernier, à la Grand mosquée d'Alger et ses annexes. Il a ainsi remercié les chefs de projet et les compétences nationales. Ces dernières, estime le chef de l'etat, ont pris en compte, dans la réalisation de ce chef-d'oeuvre architectural, édifice civilisationnel et religieux, d'après ses propres termes, la diversité culturelle et la profondeur historique de l'Algérie.

La Grande mosquée comporte une salle de prière d'une superficie de 20 000 m2. Elle est susceptible d'accueillir

120 000 fidèles. Rappelons également que les travaux concernant cet énorme chantier ont débuté en 2012.

La fin de la construction est intervenue l'année dernière. Pour la préserver Tebboune avait également donné des orientations relatives à la nécessité de coordonner, avec le Premier ministre, à l'effet d'établir un contrat avec une «grande» société pour les besoins de la maintenance et de l'entretien de toutes les structures, ajoutant qu' «entretenir la 3e plus grande mosquée au monde après celles des deux Lieux saints requiert une société qui soit à la hauteur de celle qui gère l'un des deux Lieux saints».

La mission de cette société, qui devra être en mesure de prendre en charge «30 hectares, structures comprises», portera sur «la sécurité, l'entretien et l'enseignement», tout en lui accordant la possibilité de «sous-traiter avec des start-up» pour effectuer d'autres tâches, a-t-il expliqué.