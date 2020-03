Deux ouvriers ont perdu la vie et deux autres personnes ont été retirées vivantes des décombres, suite à un glissement de terrain survenu dans un chantier de construction Aadl confié à Cosider, à la ville nouvelle de Sid Abdallah, à l’ouest d’Alger.

Le drame est survenu au début de la soirée du jeudi dernier.

Les deux victimes retirées vivantes des décombres «ont été évacuées vers l’hôpital» de Zéralda, tandis que les efforts des secouristes de sont poursuivis sans relâche jusqu’à hier matin,

pour tenter de retrouver les deux travailleurs, ensevelis sous les décombres. Mais en vain. C’est ce qui ressort de la déclaration faite, hier, par le colonel Achour, directeur de l’information et des statistiques à la direction générale de la Protection civile, cité par l’agence de presse nationale (APS). Ce grave accident ayant causé plusieurs victimes, vient donner un éclairage sur les conditions de travail difficiles des ouvriers. Ce genre d’incident remet sur le devant de la scène l’insécurité qui sévit sur nos chantiers. Il est là pour nous rappeler la nécessité de prévenir les risques des chantiers de construction.

Une chose est sûre, l’enquête aussitôt déclenchée par le parquet de Chéraga, pourrait permettre de situer les responsabilités liées à cet incident. En attendant les résultats de cette dernière, il faut noter que cet énième incident, vient remettre en cause le non- respect des normes de construction. Et le rapport de conformité du sol sur lequel le chantier a été érigé devra être scruté à la loupe par les enquêteurs.

Faut-il noter que ce drame n’est pas le premier qui frappe de plein fouet des ouvriers. Et le secteur du Btph est réputé pour être à l’origine d’un nombre important d’accidents du travail.

Le dernier accident en date remonte à la mi-février dernier.

Un ouvrier est décédé et un autre a été blessé suite à la chute d’un immeuble en cours de construction dans la commune d’Oran.