Les pouvoirs publics, qui se sont fixés l'objectif d'atteindre les 5 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures durant l'année en cours, emploient les grands moyens. Il a été décidé d'ouvrir les deux postes frontaliers terrestres de Deb-Deb (wilaya d'Illizi) et de Taleb Larbi (wilaya d'El Oued) de sorte à renforcer les échanges commerciaux dans la région. La décision de leur ouverture a été approuvée, après l'accord entre les parties, habilitées des pays concernés en vue d'impulser l'activité économique et commerciale dans la région. Le poste frontalier terrestre de Taleb Larbi sera le premier à s'ouvrire à l'activité commerciale avec les pays du voisinage via notre voisin de l'Est, la Tunisie.

C'est ce qu'a affirmé, hier, le wali d'El Oued, Abdelkader Rakaâ, lors d'une réunion de la Commission technique constituée à cet effet. La réouverture du poste frontalier terrestre de Taleb Larbi est plus que bénéfique. L'autre objectif recherché est plus le règlement de la problématique des surplus de production agricole qui engendrent des pertes aux agriculteurs, a-t-on expliqué.

Dans ce sens, le wali d'El Oued a précisé que «ce sont les services du Premier ministère qui ont pris cette décision dans le cadre de la prise en charge des préoccupations de nombreux professionnels.»

Les professionnels locaux, à travers les Chambres de l'agriculture, de l'industrie et de commerce, ont salué la mesure, qui ne manquera pas, selon eux, de contribuer à l'impulsion de la dynamique commerciale dans la wilaya, après une longue phase de léthargie imposée par la pandémie de Covid-19. En plus d'être un lieu de passage terrestre de voyageurs, le poste frontalier terrestre de Taleb Larbi a été rénové et conçu conformément à des standards techniques bien étudiés, afin de faire de lui une plate-forme pour l'exportation de produits locaux, à leur tête les produits agricoles et de transformation industrielle. C'est ce qu'affirment les rapports de bureaux d'études spécialisés d'architecture et d'urbanisme.

L'ouverture de l'Algérie à l'activité commerciale avec la Libye, sera également concrétisée à travers la réouverture prochaine, du poste frontalier terrestre de Deb-Deb (wilaya d'Illizi).

La remise en service de cet atout, mis «en stand-by» depuis plusieurs années, est très attendue par les opérateurs économiques des deux pays. Des hommes d'affaires algériens et libyens qui se sont réunis, l'année dernière à Alger, cherchaient les voies et les moyens de booster la coopération économique entre les deux pays voisins. Le représentant de la délégation libyenne, le président de la Chambre de l'industrie, du commerce et de l'agriculture Cica-Sebha, Mansur Abou El-Kassem El-Serriti avait souligné, dans ce sens, que «la promotion des relations de coopération économique algéro-libyennes passe nécessairement par l'ouverture des postes frontaliers terrestres donnant sur le Sud libyen, à savoir ceux de Debdeb et de Djanet». Le ministre algérien délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, avait de son côté promis «la réouverture de la frontière algéro-libyenne», estimant que «cette mesure ne sera que bénéfique pour les deux parties.»

L'Algérie aura, ainsi, plus d'accès aux pays voisins. Rappelons, dans ce sens, que l'Algérie dispose d'un autre poste frontalier d'importance capitale. Il s'agit de celui algéro-mauritanien Mostefa Benboulaïd. C'est un très important point de passage des produits algériens vers la Mauritanie et le Sénégal. Les exportations algériennes vers la Mauritanie avaient connu une forte augmentation durant le 3ème trimestre 2020. C'est ce qui ressort des dernières statistiques publiées par la direction générale des douanes mauritaniennes. «Les exportations algériennes ont atteint, au cours du 3ème trimestre de 2020, le montant de 8.772.696 dollars, plaçant l'Algérie au rang de 2ème fournisseur africain de la Mauritanie», précise la même source.