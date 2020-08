La section territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) à Zéralda (Alger) a mis en échec, vendredi dernier, une tentative d'émigration clandestine et arrêté 17 individus, âgés entre 19 et 39 ans, a indiqué, hier, un communiqué de ce corps de sécurité.

Ils étaient sur le point de quitter le territoire national à bord d'un bateau à moteur très puissant, Après la fouille d'une ferme mitoyenne la GN a saisi un bateau de pêche, 450 litres de carburant, quatre litres d'huile de moteur, une mobylette, 13 gilets de sauvetage, deux chambres à air, trois combinaisons de plongée, un GPS, une boussole, des vêtements et une somme d'argent en monnaie nationale et étrangère (95 100 DA et 1 050 euros). Une opération similaire a permis à la GN de Ghazaouet (wilaya de Tlemcen) de mettre en échec, jeudi dernier en coordination avec les gardes-côtes de Ghazaouet, une tentative d'émigration clandestine et arrêté 10 individus (âgés entre 20 et 31 ans). Ils étaient sur le point de quitter le pays à bord d'un zodiac doté d'un moteur de 250 chevaux 430 litres de carburant ont été saisis.

La GN rappelle le numéro vert (1055), les sites (ppgn.mdn.dz) et (Tarik.dz) ainsi que la page Facebook (Tariki.gn) mis à disposition et appelle le citoyen à participer à la lutte contre les différentes formes de criminalité, à travers le signalement de ce type de crimes.