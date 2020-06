Le ministère de la Défense nationale a rendu public son bilan concernant le mois de mai en mettant en évidence les plus importants résultats réalisés durant cette période, en pleine crise sanitaire due à la propagation du Covid-19. Tout en s'impliquant à fond dans cette crise, l'Armée nationale populaire ne manque donc pas de poursuivre ses luttes multiples, aussi bien contre le terrorisme, la contrebande et différents trafics dont celui de la drogue et des stupéfiants. Pour le bilan de ce mois, l'ANP a abattu deux terroristes activement recherchés dans une opération menée sur la base de renseignement à Aïn Defla, a désarmé un troisième, alors que deux éléments de soutien ont été arrêtés. Dans le même cadre, les forces de l'ANP ont détruit 14 abris pour terroristes dans différentes régions du pays. Un important lot d'armes et de munitions a également été saisi dont sept AK 47 avec d'autres armes en plus de

20kg de TNT et 33 engins explosifs. Concernant le trafic de drogue et stupéfiants, l'ANP a procédé à l'arrestation de pas moins de 90 narcotrafiquants et la saisie de 58,06 quintaux de kif traité et 46 333 unités de psychotropes. S'agissant de la lutte contre la contrebande, l'ANP a arrêté 226 individus et saisi 140 915 litres de carburant en plus d'autres produits destinés à la contrebande, dont le tabac. L'ANP a également récupéré des appareils comme chaque mois, dont des marteaux piqueurs et ceux de détection de matériaux comme l'or. Dans leur mission, les éléments de l'ANP ont découvert un trafic de faux billets qui leur a permis de saisir un million 620 centimes de faux billets, en plus d'une somme de 29 973 000 centimes.

à cela s'ajoute la saisie de 259,8 tonnes de produits alimentaires, 1078 téléphones portables, 680 caméras et 172 080 unités de produits désinfectants. Ces opérations interviennent dans une situation délicate due à la propagation d'un virus que l'ANP a aussi pris en charge en intervenant sur tous les fronts. Un autre défi pour être aux côtés de son peuple. L'ANP a su avec brillance et détermination prouver sa performance. D'abord par sa disponibilité en étant prête à intervenir dans n'importe quel contexte, ensuite par la poursuite de ses interventions et investigations pour préserver la sécurité du territoire.