La chasse aux résidus terroristes est implacable, tandis que les opérations menées dans ce cadre se multiplient de manière aussi concluante. La dernière en date a abouti à l’arrestation de deux terroristes. L’opération a été menée par l’Armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale à Sidi Bel Abbès. Les mis en cause soutenaient des groupes terroristes, relève t-on du communiqué diffusé par le ministère de la Défense nationale expliquant que « dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, le 8 septembre 2019 à Sidi Bel Abbès, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes».

Dans un passé très récent, deux casemates pour terroristes contenant des substances chimiques servant dans la fabrication des explosifs ont été découvertes et détruites, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée dimanche à Sidi Bel Abbès par un détachement de l’Armée nationale populaire. C’est «dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 19 mai dernier, lors d’une opération de fouille et de ratissage à Sidi Bel Abbès, deux casemates pour terroristes contenant des substances chimiques servant dans la fabrication des explosifs », a-t-on appris. Et ce n’est pas tout. Au début de l’année, l’opération, déclenchée par un détachement de l’Armée nationale populaire dans la localité de Tfassour, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, a abouti à l’élimination de deux terroristes et la récupération d’un arsenal de munitions de guerre constitué essentiellement de deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Les investigations ayant suivi ont permis l’identification jeudi des deux criminels. Il s’agit de Behilil Khalifa, portant le sinistre sobriquet de Khabbab et de Nasri Houari, alias Oussama.

Les deux terroristes ont, selon le communiqué rendu public par le ministère de la Défense nationale, rallié les groupes terroristes en 2008 et 2009. Au milieu du mois passé, ce fut dans la wilaya de Tébessa, à l’extrême est du pays. Un détachement de l’Armée nationale populaire rattaché à la 5e Région militaire en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale ont arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes. L’année dernière a été concluante dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, le terrorisme. Le bilan opérationnel rendu public en fin de semaine dernière fait état des différentes opérations menées par les unités de l’Armée nationale populaire ayant abouti à l’élimination de 32 terroristes, l’arrestation de 25 autres et la reddition de 132 autres aux autorités militaires.

Le même bilan souligne que la même année (2018) «s’est distinguée par de «grands résultats» en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d’armes, le narcotrafic et la criminalité organisée et ce, par «la neutralisation et l’arrestation d’un nombre important de terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien et la destruction d’un grand nombre de casemates et d’abris servant de refuges aux groupes terroristes». Dans le même bilan opérationnel l’on relève «l’élimination de 32 terroristes, l’arrestation de 25 autres, la reddition de 132 autres aux autorités militaires, l’arrestation de 170 éléments de soutien aux groupes terroristes et la reddition de 22 membres des familles de terroristes». Sur le plan logistique, les éléments de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit près de 500 casemates ayant servi de lieux de repli abritant des groupes terroristes et huit ateliers de fabrication d’explosifs.