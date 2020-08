La société algéro-coréenne, Société Algeria Koréa marine service (Sarl Sakomas) dont le siège est situé à Azeffoun, au nord de la wilaya de Tizi Ouzou, vient d'annoncer, par la voix de son directeur général, Nour El Islam Benaoudia, qu'un projet de fabrication de deux thoniers, de pêche en haute mer, a été lancé au mois de juin dernier. Selon le même orateur, le projet en question s'inscrit en droite ligne du plan quinquennal 2020-2024, dont l'objectif est la promotion de la pêche en haute mer, afin d'optimiser l'exploitation des ressources halieutiques nationales.

Nour El Islam Benaoudia précisera que la société Sakomas, spécialisée dans la fabrication de bateaux de pêche s'est dotée d'espaces nécessaires au niveau de son chantier avec des hangars de 60 mètres de long et 20 de large. Sacomas est capable grâce à son expérience, de réaliser ce genre d'embarcation dans le respect des normes internationales de construction navale. Le lancement de ces embarcations vise aussi, ajoute-t-il, a pallier le manque de ressources halieutiques, enregistré sur les côtes algériennes. La pêche en haute mer, qui nécessite des embarcations d'une certaine dimension et certaines mesures et caractéristiques, s'avère être ainsi la solution et ce sont les moyens nécessaires que se charge de fabriquer la société Sacomas d'Azeffoun.

Par ailleurs, il est à rappeler que la société Sacomas n'est pas nouvelle dans cette industrie de construction navale. Bien au contraire, cette dernière s'est lancée dans la fabrication de bateaux de pêche depuis quelques années. L'année dernière, un contrat a été signé avec le gouvernement mauritanien, pour doter le secteur de la pêche de ce pays frère et voisin, de deux bateaux de pêche de 14 mè-tres, réalisés en fibre de verre. La fabrication a été lancée, en mars dernier et à présent, les travaux de fabrication de ces deux bateaux sont très avancés atteignant 90%. Selon Nour El Islam Benaoudia, ils seront livrés aux clients dès la réouverture des frontières terrestres, après la pandémie du Covid 19.

Au registre des prévisions économique, les vents semblent également favorables pour Sacomas, qui possède à présent une grande expérience dans la fabrication des bateaux de pêche de grande envergure. Une expérience qui commence à attirer sérieusement des clients de plusieurs pays. Ainsi, Benaoudia a indiqué que des commandes ont été reçues également de plusieurs clients mauritaniens et d'autres pays africains, à l'instar du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Sacomas commence en effet à asseoir son expérience, depuis sa création en 2015. Depuis cette date, ce sont en effet quelque

10 bateaux «petits métiers» qu'elle a réalisés.