La dernière phase dans l'opération de rapatriement touchera des Algériens bloqués en France. À cet effet, la compagnie aérienne nationale Air Algérie assurera les derniers vols de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Dans ce contexte, le pavillon national a programmé deux vols dans le cadre de l'opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués en France à cause de la pandémie du coronavirus. Le premier vol à destination de Paris (France) était prévu (pour) hier, tandis que le deuxième sera effectué le vendredi 11 septembre prochain.

À titre de rappel, Air Algérie a rapatrié 302 ressortissants algériens à partir de Paris (Orly), fin août dernier. Le ministère des Affaires étrangères a fait savoir, dans un communiqué, que plus de 30 000 ressortissants algériens ont été rapatriés depuis la suspension du trafic aérien, fin mars dernier. Dans le cadre de cette opération de rapatriement, les autorités ont mobilisé 150 vols, quatre dessertes maritimes et plusieurs navettes terrestres pour assurer le rapatriement des Algériens bloqués dans des pays étrangers, d'après la même source.

Le 26 août dernier, le département des affaires étrangères avait annoncé le lancement d'une quatrième et dernière phase de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger, sans donner de date précise de son début. La même source fait savoir qu'au 18 août, 29 074 citoyens algériens, bloqués à l'étranger à cause de la pandémie de coronavirus, ont été rapatriés depuis le 19 mars dernier, en trois phases. Les frontières de l'Algérie sont fermées depuis la mi-mars et seuls quelques grands aéroports poursuivent leurs activités, dans le cadre des opérations de rapatriement menées par Air Algérie ou par des compagnies étrangères.

Par ailleurs, des dizaines d'Algériens venus des quatre coins de France ont observé un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie à Paris, pour réclamer aux autorités leur rapatriement.