La crise que traverse le pays depuis plus de six mois a certes révélé une société consciente, pacifique et patriotique. Le succès des marches et rassemblements populaires témoigne de la maturité des Algériens, mais ne les met pas automatiquement à l’abri de complots sournois destinés à les empêcher à parvenir à leur objectif premier, celui de «réajuster» la trajectoire de la nation. Dans ses deux discours, d’avant-hier et d’hier, le chef d’état-major a justement attiré l’attention sur un ensemble de faits qui devraient interpeller les Algériens, sur leur incapacité de trouver la porte de sortie de la crise, alors qu’au soir du 22 février et à la matinée du 1er mars 2019, ils étaient plus de 20 millions à savoir ce qu’il voulaient. En quelques mois, l’on découvre une multitude de discours et autant de «pistes», dont de très nombreuses débouchent sur le chaos.

L’Institution militaire, avec son style, a plusieurs fois alerté sur les «déviances». Aujourd’hui, que l’on constate la difficulté de créer un dispositif consensuel pour accomplir le vœu que le peuple a exprimé dès le 22 février dernier, l’on est en droit de s’interroger sur ce qui s’est passé entre-temps, pour qu’une revendication assez clairement exposée par les Algériens, devienne si complexe à mettre en oeuvre.

Cette interrogation doit travailler l’opinion nationale qui voit, au quotidien, de nouveaux discours, relayés et démultipliés par les réseaux sociaux, remettre systématiquement en cause, tout processus de retour à la légalité constitutionnelle, pourtant garanti et appuyé par l’Institution militaire qu’on voulait en dehors de la politique.

L’armée, dont le rôle consiste à sauvegarder le caractère républicain de la nation et la Constitution de son Etat, ne fait rien d’autre que de s’astreindre à la revendication première des Algériens. En l’attaquant frontalement ou en usant d’intermédiaire, des cercles politiques intéressés par l’échec du processus de retour à la légalité, savent qu’en affaiblissant l’armée, ils frappent un grand coup. «Les ambitions de la bande, de ses acolytes et de ceux qui gravitent autour d’elle sont loin de se réaliser, car l’institution militaire, et nous le réitérons avec insistance, saura contrecarrer avec force et rigueur toutes ces parties hostiles», répond Ahmed Gaïd Salah dans son discours.

La réplique est également visible sur le terrain, puisqu’on sent bien un penchant de l’opinion nationale en faveur de la présidentielle et du dialogue qui la sous-tend. Mais force est de constater aussi que ces forces travaillent aussi la rue pour l’amener à renouveler l’échec du 4 juillet dernier. Tant que le panel n’a pas terminé la première phase de sa mission pour entamer celle de la mise en place de l’Instance qui sera chargée d’organiser le scrutin, les «anti-présidentielle» exploitent la marge qui leur est laissée et tentent de briser net le processus. Mais cette marge rétrécit à mesure que l’Instance de Karim Younès avance dans sa mission, de sorte à ce que «les mercenaires», comme les qualifient Ahmed Gaïd Salah, perdent des «positions» se retrouvent dans des postures «de plus en plus inconstantes et contradictoires, car elles ne sont tout simplement pas le fruit de leurs propres décisions, mais sont dictées par leurs maîtres». Ces maîtres dont on en saura plus bien assez tôt, comme l’a affirmé le chef d’état-major dans son discours d’avant-hier, seront traqués sans relâche pour «mettre en échec tous les plans abjects».

On en est donc à une véritable «guerre» pour la survie de la République. Et si l’ANP dit avoir décelé ce grand danger, il serait illogique et dangereux d’y voir une quelconque «tactique» de sa part. Il faut au contraire analyser froidement la situation et ne prendre en considération que les faits. Ces derniers ne plaident manifestement pas en faveur de ceux qui entretiennent une sorte de doute permanent sur les intentions de l’armée, jusqu’à en faire un «corps étranger» à la société algérienne. On ne peut que suspecter cette manière de faire.

Les Algériens, dans leur majorité, ne donneront pas leur confiance à des individus qui se cachent derrière les réseaux sociaux. Mais dans le même temps, la confiance rompue n’est pas encore rétablie. or, Ahmed Gaïd Salah mise sur sa maturité. «Ce peuple est le seul à choisir librement et dans la transparence le futur président de la République», affirme-t-il, comme pour le prendre à témoin tout en en faisant un allié naturel.