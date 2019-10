Le budget d’équipement du ministère des Travaux publics et des Transports, au titre de l’exercice 2020, s’était élevé à 177,18 mds/DA tandis que celui de fonctionnement avait atteint 24,6 mds/ DA. Ce sont là les chiffres communiqués par le premier responsable du secteur Mustapha Kouraba, qui a affirmé lundi dernier à Alger, devant la commission des finances et du budget, lors d’une séance consacrée à l’examen de la loi de finance (LF) 2020.

Il dira également qu’une « enveloppe financière de 50 mds/DA a été allouée à un nouveau programme pour la réévaluation du programme en cours de réalisation, soit un programme global de 177,18 mds/DA,

a-t-il noté.

Le ministre a révélé qu’un montant de 41,16 mds/DA a été consacré à la réévaluation de projets relatifs à l’extension des lignes du métro d’Alger. Il s’agit de la ligne El-Harrach-Bab Ezzouar-Aéroport international Houari Boumediene (9,5 km) et de 9 stations (65% taux d’avancement) outre la ligne liant Aïn Naâdja à Baraki (4 km) dont les travaux ont atteint 40%, ajoutant que 12 wagons et locomotives ont été acquis à cet effet.

Le ministre a informé que le nouveau programme avait consacré 10 mds/DA à la maintenance des routes nationales, en plus des 40 mds/DA destinés à la maintenance des routes de wilayas et communales. Détaillant ces allocation budgétaires, il dira que les 127,18 mds/DA sont destinés à la réévaluation des programmes en cours, Kouraba a souligné qu’ils étaient consacrés à la finalisation des projets ferroviaires et aux routes stratégiques et rentables sur le plan socio-économique. Il a cité un montant de 6,34 mds/DA pour finaliser les projets des lignes ferroviaires entre Bordj Bou Arréridj et M’sila (60 km) pratiquement terminées. La finalisation du projet de dédoublement de lignes Khemis Miliana- Oued Fodda (67 km) ainsi que la réalisation de la ligne Saïda-Moulay Slissen (120 km).sont également concernées.

Le tramway n’est pas en reste, du moment que ce budget concerne également la finalisation des projets de tramway à Mostaganem (14,2 km et 24 stations) avec 45% taux d’avancement), à Ouargla (9,8 km et 7 stations) et un taux d’avancement de 100%, et à Sétif (16,2 km), 100% également pour réévaluation et de Sétif avec 27 stations, et un taux d’avancement de 100% pour réévaluation. La réévaluation de plusieurs projets de routes est concernée par un budget de 72,88 Mds/DA.

Les différents projets de ports et d’abris de pêche ont bénéficié d’un montant de 5,21 Mds/DA pour leur achèvement alors qu’un montant de 1,13 Mds/DA a été consacré aux aéroports pour le renforcement des pistes d’atterrissage et des aires de parking. Le ministre n’a pas manqué non plus de citer le projet d’extension de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Chlef, qui a atteint 45%, ajoutant que le taux d’avancement des travaux de réalisation de celle de Tinzaouaten a atteint 40%, et que le taux d’avancement des travaux de réalisation d’aires de stationnement au nouvel aéroport de Annaba a atteint 85%, tandis que celui du projet de renforcement des structures de l’aéroport de In Amenas a atteint 100%.