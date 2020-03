Les mécanismes d'appui à la promotion de l'exportation pour la période 2020 - 2030, ont été débattus hier, lors d'une conférence consacrée à ce thème, organisée par le Centre arabe africain d'investissement et de développement (Caaid), à laquelle ont pris part des ambassadeurs de pays arabes et africains. Le directeur général du centre, M'hamed Amine Boutalbi, a relevé en premier les opportunités offertes aux entreprises algériennes dans le cadre des accords bilatéraux d'échanges commerciaux, à l'exemple de celui liant l'Algérie à la Tunisie et des derniers partenariats entre nos opérateurs et ceux de la Libye, intéressés par les produits algériens. Deux pays, dont la proximité géographique est considérée comme un atout supplémentaire. Il a cité aussi l'accord portant création de la Zone de libre-échange commerciale africaine, que pas moins de 30 pays ont déjà signé et dont l'entrée en vigueur est prévue pour le mois de juillet prochain. Il a rappelé, à ce propos, l'exonération d'impôts pour l'exportation et les échanges de biens et de services entre les pays du continent.

Boutalbi a plaidé, dans ce contexte, en faveur d'une réforme dans le secteur des finances, à travers notamment l'amélioration du système financier en allégeant les procédures, l'ouverture de succursales de nos banques dans des pays de l'Afrique, ainsi que la facilitation du transfert des capitaux. Houari Tighersine, vice-président de la commission des finances à l'Assemblée populaire nationale a considéré que les deux milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, restent nettement insuffisants au regard des grandes potentialités de l'Algérie, rien que dans les filières de l'acier, du ciment et de l'électroménager. Selon lui, cela ne dépasse pas les 12% des capacités humaines, financières et en termes de ressources naturelles dans notre pays. Il a insisté sur l'obligation de l'appui de l'Etat pour les exportateurs, à l'exemple de la Chine, qui supporte à hauteur de 18% le coût d'exportation des produits au profit de ses entreprises. Il a mis en avant, en plus, le rôle primordial que doit jouer notre diplomatie dans la promotion des produits nationaux et dans l'accompagnement de nos opérateurs économiques Nabil Djemaâ, expert économiste, a appelé à une meilleure coordination entre les ministères concernés (Commerce et Finances) et surtout entre la Banque d'Algérie et celles commerciales, en fustigeant l'usage abusif de la domiciliation bancaire qui, à l'origine était une mesure française mais qui n'existe plus dans ce pays, alors qu'elle est toujours en vigueur en Algérie. Prenant la parole, Khaled Saoûd, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de la Jordanie, la succes-story de pays en matière d'exportation qui a fait rentrer pas moins de 7 milliards de dollars en 2019 en se basant sur les ressources naturelles, il fera part de l'avantage d'exemption des taxes et droits fiscaux de la part de son pays pour les produits algériens. Il a proposé aide et assistance de la Jordanie pour introduire les marchandises algériennes destinées à leur marché local plutôt qu'à des marchés tiers, à travers les accords bilatéraux la liant à d'autres pays, notamment l'Asie.