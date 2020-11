La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté, mardi dernier. En ces temps de coronavirus, beaucoup d'Algériens souhaitent se faire vacciner afin d'écarter le virus de la grippe, dont les symptômes ressemblent fortement à ceux du Covid-19. «Dès le premier jour, la demande pour ce vaccin a été plus forte que d'habitude», constate un pharmacien de la capitale. Cette «ferveur» a été bien évidemment accompagnée de rumeurs, notamment en ce qui concerne la disponibilité de ce vaccin. Les informations qui circulent laissent entendre qu'il n'a pas encore été livré aux officines et aux établissements de santé. Ce que réfutent catégoriquement les médecins et pharmaciens contactés. «On a été livré la veille du début de la campagne. Il est actuellement disponible chez nous», fait savoir la responsable d'une pharmacie de l'Algérois. Ce que confirment d'autres établissements d'Alger et sa périphérie. Ils rappellent qu'ils sont gratuits pour les personnes à risques, qui peuvent l'acquérir grâce à leurs cartes Chifa. «Il n'y a aucun problème à ce sujet, il suffit de présenter la carte Chifa pour l'avoir gratuitement», soutiennent-ils. C'est également le cas dans certains établissements de santé publique où il est remis gratuitement aux personnes âgées, malades ou femmes enceintes. «On insiste même avec eux pour les vacciner», soutient, Sihem, médecin d'une polyclinique. La disponibilité de ce vaccin ne pose donc pas de problème. Même si les spécialistes rencontrés avouent que le nombre est «restreint». «On ne nous a pas livré les quantités que l'on à commandées. Par exemple, j'ai demandé 150 vaccins, je n'en ai reçu que 50», révèle l'un de ces pharmaciens. Il indique que c'est le même cas pour la majorité de ses confrères. «Un système de quotas a été instauré afin d'éviter les gaspillages. On nous a promis de recevoir d'autres quotas prochainement», ajoute-t-il. Une chose que les autorités sanitaires avaient annoncée d'avance. «Nous avons distribué un premier quota. D'autres suivront prochainement», avait assuré, mardi dernier, le docteur Fourar, lors d'un point-presse, à l'occasion du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination.

Il avait aussi fait savoir que l'Algérie a acquis une quantité de 1,8 million de doses. «Si besoin, un second lot sera commandé ultérieurement», a précisé le même responsable. Une quantité qui peut paraître faible, mais ce ne sont pas tous les Algériens qui doivent être vaccinés. Comme le rappellent les spécialistes qui insistent sur le fait que la priorité est aux personnes classées dans la catégorie à risque. «On doit faire preuve de civisme, si on ne fait pas partie de cette catégorie il n'est pas utile de se faire vacciner», soutiennent-ils. Il faut donc éviter la ruée vers les vaccins, sauf si on est âgé ou malade chronique...