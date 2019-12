Comme chaque année, un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place pour les fêtes de fin d’année. Des mesures ont été prises aussi bien par les services de police que par les services de la Gendarmerie nationale, sachant que l’Algérie passe par des moments particuliers.

L’on compte plus de 80 000 policiers à travers le territoire national appelés à assurer la sécurité des citoyens, avec des descentes dans les quartiers chauds, des barrages fixes et mobiles, mais certainement la sécurisation des édifices et structures étatiques et privées comme les hôtels, notamment. Au niveau des frontières, les forces de sécurité ont reçu des instructions strictes de faire preuve de vigilance. Cette série de mesures comprend aussi l’intensification des patrouilles pédestres et motorisées, aux entrées et aux sorties des villes. Pour sa part, le commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place, en plus des mesures directes, un dispositif préventif, en vue des festivités marquant la célébration de la nouvelle année 2020, selon un communiqué de ce corps de sécurité, rendu public dimanche dernier. En la circonstance, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour sécuriser les personnes et les biens, ainsi que les réseaux routiers, par un vaste déploiement des unités de la Gendarmerie nationale au niveau des 48 wilayas.

La stratégie de la Gendarmerie nationale prévoit ainsi une présence efficace et continue sur le terrain au niveau, notamment, des zones touristiques, des hôtels, des stations ferroviaires, des stations de bus, qui seront soumis à un contrôle permanent, ce qui va rassurer les citoyens, mais surtout assurera une meilleure fluidité de la circulation et surveillance des axes routiers, notamment aux entrées des agglomérations et leurs alentours, par des actions axées sur la sensibilisation des usagers de la route, sur la nécessité de se conformer aux règles de bonne conduite.

Les véhicules ou personnes suspects subiront des fouilles et ou des vérifications d’identité. Sur un autre plan et pour le bien du citoyen les deux corps de sécurité s’engagent à assurer une couverture aérienne en ce qui concerne le trafic routier. Au niveau des aéroports, les forces de sécurité ont également mis en place un dispositif spécial pour sécuriser les lieux et rassurer les voyageurs.

Pour la circonstance, il est demandé aux citoyens de ne pas hésiter à utiliser les numéros verts des deux corps de sécurité.