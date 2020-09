«Les propriétaires d'hôtels ne sont pas concernés par les indemnisations des pertes dues aux répercussions du Covid-19», néanmoins, ils feront l'objet de «mesures spéciales portant sur le rééchelonnement de leurs dettes et l'octroi de prêts à taux bonifiés».

Ce sont là les propos tenus, hier à Jijel, par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, qui a précisé que «les propriétaires d'hôtels ne font pas partie de la catégorie concernée par les opérations d'indemnisation des pertes d'exploitation dues à la pandémie du Covid-19».

Le ministre du Tourisme s'exprimait ainsi lors d'une conférence de presse animée en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Jijel.

Il a ajouté que «les propriétaires d'hôtels feront l'objet de mesures spéciales dont, notamment la possibilité d'obtenir un rééchelonnement de leurs dettes et de bénéficier de prêts bonifiés à la gestion». Au cours de sa visite, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, a souligné «l'importance d'investir davantage dans le tourisme, au regard du rôle important qui est dévolu à ce secteur, pour permettre à l'Algérie d'en finir avec la dépendance aux hydrocarbures».

Le ministre Hamidou avait annoncé avoir fixé la date du 15 octobre prochain «comme dernier délai pour trancher le cas des dossiers d'investissement touristique en suspens, aussi bien à l'échelle centrale que locale».

A propos du dispositif d'indemnisation mis en place par le gouvernement, l'Anca (Association nationale les commerçants et artisans) a révélé des propositions des commerçants et artisans formulées, qui gravitent autour de trois points.

Il s'agit de possibilités d'accorder des crédits bancaires sans intérêts au profit des commerçants et des artisans impactés par le Covid-19, d'une exonération fiscale de 6 à 12 mois de l'exercice 2020 au profit des commerçants et artisans touchés, et enfin celle d'annuler les pénalités de retard encourues.

Cette aide financière accordée aux métiers qui se sont retrouvés à l'arrêt, suite au dispositif de confinement, n'est pas soumise à l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale.

S'agissant des modalités d'application des dispositions du décret il est expliqué qu'elles sont fixées par arrête ministériel des secteurs chargés de l'intérieur et des collectivités locales, des finances, du commerce et du travail.