Annoncée par des chefs de partis à l'issue de leurs récentes entrevues avec le chef de l' Etat, la décision de la dissolution de l' APN a été confirmée, jeudi, par le président Tebboune, lors de son discours à la nation. «J'ai décidé de dissoudre l'APN dans sa composante actuelle», a-t-il déclaré. Le président de la République a annoncé également l'organisation d'élections législatives anticipées, sans toutefois fixer de date précise de leur tenue. Il convient de souligner que la dissolution de la chambre basse du Parlement a été revendiquée depuis le début du soulèvement populaire.

Le président a réitéré son engagement de moraliser la vie politique et de réserver la place des jeunes dans les assemblées élues: « Nous allons passer, de suite, à des élections où l'argent, sale, n'aura point de place, des élections qui ouvriront leurs portes aux jeunes, pour que cette catégorie prèse de tout son poids politique à même de lui permettre d'accéder aux institutions élues», a-t-il poursuivi.

Ces annonces faites, une semaine après son retour d' Allemagne, où il était soigné pour des complications post-Covid-19, interviennent à la veille du deuxième anniversaire du Hirak, coïncidant avec la date du 22 février prochain. La promulgation d'une nouvelle loi électorale et la tenue des législatives anticipées constituent une deuxième phase dans la feuille de route du chef de l'Etat. Ces joutes devraient avoir lieu dans les quelques mois à venir. Il sera question d'élire au courant de 2021, les 462 députés de la 8e législature, initialement prévue pour l'année 2022.

Concernant la nouvelle loi électorale, dont la mouture finale n'est pas encore rendue publique, elle sera promulguée par ordonnance avant les législatives et les élections locales anticipées. Le texte sera soumis, pour examen et approbation, à la future APN. À ce propos, l'article 142 de la nouvelle Constitution stipule qu'«en cas de vacance de l'Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d'Etat». «Le président de la République soumet les ordonnances qu'il a prises à l'approbation de chacune des chambres du Parlement au début de leur prochaine session», indique-t-on encore. S'agissant des délais impartis à cette opération électorale, l'article 151 de la Constitution stipule que «le président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale ou d'élections législatives anticipées».

Dans les deux cas, «les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois». «Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus, en raison d'une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de trois mois après avis de la Cour constitutionnelle», ajoute-t-on encore.

Le président prévoit de sponsoriser la campagne électorale des jeunes candidats. «L'Etat oeuvrera à aider ces jeunes, notamment pour mener leurs campagnes électorales dont nous prendrons en charge une grande partie», a-t-il soutenu. De cette manière, poursuit-t-il, «nous aurons opéré un changement en injectant du sang neuf dans les organes de l'Etat et le Parlement, qui sera le porte-voix du peuple».

Il a assuré que «le Parlement sera élu et le contrôle sera assuré par l'Instance indépendante dans les prérogatives de laquelle ne s'immisceront, ni les présidents des APC, ni les walis (...), ni même le président de la République et nous ferons en sorte que nos institutions ne suscitent aucune suspicion».