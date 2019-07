Le panel ne trouve pas grâce aux yeux du leader islamiste qui n’a pas ôté son costume d’opposant pur et dur. Le président du Front de la justice et du développement (El-Adala) Abdallah Saâd Djaballah a estimé qu’il n’a aucune aptitude à défendre les revendications du Hirak. Il a qualifié cette initiative de «déception pour le peuple» et prouve la mauvaise foi du régime et sa détermination à ignorer la révolution et à rester aux commandes du peuple». «Il apparaît aujourd’hui que le régime fonctionne comme si ce pays ne vit pas une révolution et que le peuple ne veut point de changement global (…) et que les citoyens ne souhaitent qu’une élection présidentielle honnête !», a t-il écrit sur sa page Facebook. Abdallah Saâd Djaballah a-t-il réagi par dépit à la composition du panel qui ne comporte aucune personnalité réputée proche de la mouvance islamiste ? Il ne le dit pas. Mais la question reste posée. D’autant plus que la revendication majeure du Hirak, celle de l’avènement d’une IIième république, ne rentre pas dans les projets de la mouvance à laquelle il appartient qui n’aspire qu’ à l’instauration d’une République islamique. Un rêve qu’il a caressé et qui fut brisé. Chronique d’une descente aux enfers. L’élection présidentielle de 1995, qui avait vu la victoire de Liamine Zeroual, avait laissé croire un certain moment à une renaissance, mais surtout à un retour remarqué de la mouvance islamiste. Emmenée par feu Mahfoud Nahnah, elle s’est hissée sur la seconde marche du podium en réalisant un score qui tournait autour des 20%. Une performance qui est quelque peu aujourd’hui occultée, mais qui aura marqué les annales de l’élection présidentielle depuis l’avènement du multipartisme. Le témoin semblait avoir été repris par les partis d’El Islah et d’Ennahda. Abdallah Saâd Djaballah, tour à tour président de ces deux formations, a en effet donné de sérieux espoirs à ses nombreux supporters et partisans. Il faut effectivement prendre en compte la remarquable performance qu’il avait réalisée lors des élections législatives de 2002 en arrachant pas moins de 43 sièges. Du coup, son parti de l’époque, El Islah, s’est imposé comme troisième force politique du pays. La mouvance islamiste venait de renaître de ses cendres, portée par cet ex-jeune loup qui a su se frayer une place au sein du gotha politique algérien. Il a dû déchanter après avoir été évincé de la tête de ce parti. Il semble avoir repris du punch depuis qu’il préside aux destinées d’El Adala sa nouvelle formation agréée en 2012. Les marches populaires exceptionnelles pacifiques du 22 février qui ont provoqué la démission de l’ex-président de la république lui ont permis de se repositionner en jouant un rôle central au sein des Forces de changement, épousant pratiquement à la lettre les revendications du Hirak. Sa nouvelle sortie médiatique lui permet de renforcer cette image.