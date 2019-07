Le Front de Libération nationale (FLN) a réuni, hier, son premier bureau politique de la nouvelle direction version Djemaï. Cette réunion sanctionnera les mesures prises lors de la dernière session ordinaire du comité central et la mise en place de nouvelles structures au sein du vieux parti.

Le SG, comme à l’accoutumée, a essayé, lors de la réunion du BP, revenir à la composante qui vient d’intégrer la structure dirigeante en la qualifiant de «compétente et d’intègre. La nouvelle composante du bureau politique est constituée d’universitaires et de militants à la hauteur du défi que le FLN va relever avec force et volonté», a-t-il précisé. Dans un autre sillage, le secrétaire général, Mohamed Djemaï, a soulevé les questions considérées comme source de malentendu au sein du parti en soulignant que «nous avons eu à lire dans les médias que les choses ne se déroulent pas bien après la désignation par le comité central des membres du BP, nous disons que les choses ne sont pas comme elles étaient avant. Certes, il y a eu un ajout de membres du BP qui sont membres du comité central. Il faut que ceux qui visent à déstabiliser le parti doivent savoir que le parti appartient à ses vrais militants. Ceux qui n’admettent pas cette nouvelle direction, ils n’ont qu’à quitter dans la sérénité et le calme le parti», a mentionné Mohamed Djemaï. Le premier responsable du FLN s’est focalisé sur les visées de certains au sein de la classe politique pour exclure le parti dans le processus de dialogue. Dans ce sens, Djemaï a indiqué que «le FLN est grand et personne ne peut réduire son rôle ni sa contribution», a rétorqué Djemaï. Sur un autre aspect, le SG du FLN s’est attardé sur le volet politique qui caractérise le pays, Ce dernier a mentionné que «seul le dialogue est capable d’apporter les solutions à la crise qui taraude l’État et ses institutions. Mais ce dialogue ne doit pas servir comme moyen pour s’attaquer au FLN et l’exclure de processus de dialogue», et d’ajouter que «nous entendons certains dire qu’ils représentent la société civile. Nous leur disons que la société civile appartient dans sa majorité au FLN», a précisé Djemaï. Djemaï reconnaît que la situation au sein du parti n’est pas reluisante et que «les forces de la discorde à l’intérieur même doivent comprendre que cette pratique est révolue et que le parti saura se relever de cette crise qui vient de frapper de plein fouet les structures du parti», a souligné Mohamed Djemaï, secrétaire général du FLN. La réunion du BP a été sanctionnée par une déclaration finale qui a entériné les décisions du BP à propos du dialogue inclusif et sans exclusion.