Le secrétaire général du FLN était un homme heureux, hier. Son parti a réussi son premier vrai test pour son retour sur la scène nationale. La conférence des cadres du parti, organisée au Centre international des conférences, a tenu ses promesses. Quelque 1200 personnes ont répondu à l’invitation du FLN, dont des experts et des universitaires.

Ce qu’a réalisé le vieux parti pourrait relever, toutes proportions gardées, de la démonstration de force. La réussite de la conférence, au plan organisationnel d’abord, en ce sens que le FLN montre ses « muscles » et ses capacités de mobilisation à l’échelle de l’encadrement, tout au moins. Ce qui n’est pas une mince affaire, faut-il en convenir.

Cette première «victoire» d’une formation politique qu’on croyait, il n’y a pas si longtemps, en voie d’extinction, a donné des ailes et de l’assurance à son patron, Mohamed Djemaï qui, lors de son allocution n’a pas manqué de déployer la «force du FLN». Et pour cause, l’homme était particulièrement offensif sur les questions de l’heure, notamment le thème de la désobéissance civile, lancé par certains cercles. Le secrétaire général du FLN n’a pas été par quatre chemins pour condamner, sans nuance, les appels entendus lors des marches du 24e vendredi de mobilisation populaire. Pour lui, ces voix «visent à imposer par la force une phase de transition et une internationalisation de la crise algérienne». Il n’y a aucune marge au dialogue et à la négociation avec les tenants de la désobéissance civile, dans le ton de la voix du premier responsable du vieux parti. Reprenant, à ce propos, le lexique du chef d’état-major de l’ANP, Djemaï insiste sur le fait que ces agissements sont «le fait de la bande qui cherche à empoisonner le climat politique et répandre la rumeur».

Cette option écartée d’un revers de la main, Djemaï réaffirme la position du FLN vis-à-vis de la solution à la crise, relevant que «la tenue de l’élection présidentielle dans les plus proches délais est l’unique voie pour sortir de la crise».

La sentence semble sans appel dans la bouche du secrétaire général qui, par la même, oppose le refus de son parti à l’autre solution, celle d’une Constituante brandie par une partie de la classe politique. De fait, le FLN se positionne clairement, mais souligne que «cela doit passer par un dialogue inclusif de tous les courants politiques de la société». Un dialogue balisé donc, mais qui rassemble une majorité d’acteurs politiques. A cela, Djemaï apporte une nuance déterminante de son discours et affirme que «des concessions de part et d’autre» doivent être faites.

Répondant à ceux qui refusent au FLN le droit de prendre part au dialogue, Mohamed Djemaï y va sans détour : «Nous, au FLN on ne guette pas les opportunités, on n’investit pas dans la crise au détriment du pays pour des gains politiques, on ne cherche pas des butins personnels». Il sera difficile d’identifier les personnes et les cercles que vise Djemaï dans son propos, mais il y a dans cette réplique, assez de détermination pour déduire que le FLN ne se laissera pas faire facilement. Il semble d’autant plus déterminé qu’il ne fait aucune nuance du soutien sans faille qu’il apporte à l’ANP, qu’il félicite pour avoir totalement assumé «ses missions républicaines» et pour avoir déjoué des milieux qui en voulaient à la stabilité et à la sécurité du pays. «La direction de l’Armée est aux mains des patriotes et des moudjahidine et œuvre à concrétiser les attentes légitimes du peuple algérien», assène, avec une grande assurance, Mohamed Djemaï.