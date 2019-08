Le FLN de nouveau sur la scène. Le vieux parti a réuni, aujourd’hui, ses cadres au Centre international de conférences d’Alger. Son nouvel homme fort, Mohamed Djemaï, en a profité pour réitérer son appel à une élection présidentielle dans les plus brefs délais.

« Nos positions sont claires et nettes. On veut un dialogue inclusif et global qui n’exclut personne, et cela, dans l’optique d’ organiser une élection présidentielle transparente », a-t-il martelé. Le secrétaire général du Front de Libération nationale, (FLN) qui insiste pour aller aux urnes très rapidement, se positionne clairement contre une période de transition. Pour lui, celle-ci servira à des partis hostiles à l’Algérie pour déstabiliser le pays. Il souligne dans ce sens que le dialogue national est la solution idoine pour trouver une issue qui permettra d’élire en toute transparence un nouveau président de la République. Le chef du FLN n’omet pas de réitérer son soutien à l’ANP qui accompagne le peuple dans cette période des plus délicates.