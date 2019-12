La désignation de Abdelaziz Djerad par le président de la République comme Premier ministre, reflète le profil de celui qui pourrait assurer le rôle de courroie de transmission entre le pouvoir en place et les dynamiques populaires en général et le Hirak en particulier pour dénouer la crise politique et passer vers une étape de dialogue sur les questions clés en rapport avec la perspective de changement dans le cadre constitutionnel en tenant compte de la nouvelle réalité politique et ses évolutions récentes.

Le nouveau Premier ministre ne sera pas vu comme le symbole du régime de Bouteflika, d'autant plus que l'exigence du départ des trois B n'est plus d'actualité, elle est devenue désuète et caduque de par l'absence de ces noms de la vie politique officielle du pays. Abdelaziz Djerad est l'un des politiques de par le poste qu'il a occupé en sa qualité de secrétaire général de la présidence de la République, dans le passé, qui a soutenu le Mouvement populaire dans ses débuts en exigeant le départ du régime et de ses symboles et l'application des articles 7 et 8 de la Constitution. Il était même pour le départ immédiat des trois B qui symbolisaient le régime du Bouteflika et l'impasse politique qui favorisait la crise et la vulnérabilité politique des institutions de l'Etat.

C'est dire que le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Djerad, bénéficie de cet avantage consistant à avoir une démarche proche des slogans et des préoccupations soulevées par le Mouvement populaire. Personne ne peut daigner le traiter parmi les symboles du régime honni ou comme un intrus au sein du Mouvement populaire.

Ce choix vise à faciliter le processus menant vers un dégel politique de la question de l'impasse qui dure depuis des mois. La nouvelle situation politique qui s'est soldée par la mise en place et la réhabilitation de la fonction présidentielle en la personne du président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de l'élection du 12 décembre passé, aidera surtout à asseoir les jalons d'un dialogue national inclusif et sans exclusion avec la classe politique, les personnalités nationales et les dynamiques de la société civile dans le but de dépasser la crise qui perdure depuis des mois et s'atteler à redémarrer la vie politique et économique et sociale à nouveau. La touche du nouveau Premier ministre permettra de faire du dialogue national un point d'achoppement pour aller vers l'assouplissement de la situation d'une manière globale et entamer les étapes du changement par ordre de priorités, à commencer par la mise en oeuvre d'une esquisse consistant à revoir la Constitution actuelle en ouvrant le débat le plus large à l'échelle nationale avec toutes les forces politiques et la société civile dans toutes ses expressions. Les efforts doivent être conjugués par toutes les forces vives pour faciliter le travail au nouveau Premier ministre afin de transcender les clivages et les appréhensions d'ordre de blocage politique. Le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Djerad, est un homme qui partage l'idée d'asseoir les conditions d'un apaisement politique susceptible de créer un climat de sérénité pour aller vers l'issue de la crise d'une manière définitive. Il reste maintenant que le Mouvement populaire qui doit s'arrimer aux nouvelles évolutions et les exigences qu'impose la nouvelle étape politique que connaît le pays sur le plan économique, social et même au plan de la Sécurité nationale. Les enjeux sont multiples, la crise se maintient, sans que les démarches de la solution de ladite crise soient cristallisées d'une manière concrète. Le président de la République a tendu la main au protagonistes du Mouvement populaire et aussi à la classe politique et les dynamiques de la société civile, il va falloir maintenant aller de l'avant pour entamer l'amorce d'un dialogue transparent et crédible pour en finir avec le statu quo et les tiraillements au sein de la société, qui risquent de se répercuter sur les institutions de l'Etat et la cohésion nationale du pays. Une feuille de route détaillée et claire s'impose comme urgence politique pour résoudre les éléments problématiques qui bloquent et entravent le processus politique vers son issue salvatrice et patriotique.