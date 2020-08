Sanctionnant les travaux de la Conférence nationale pour la relance économique, à travers une batterie de recommandations, le Premier ministre Abdelaziz Djerad à longuement insisté sur l'aspect d'urgence d'application de ce plan, afin de préserver les atouts qui aiguilleront les reformes profondes prévues dans tous les secteurs «Il nous faut apprendre pour éviter à jamais les tragédies du passé et réorienter notre économie sur la voie du progrès et de la modernité. Le cumul du passé conjugué aux défis actuels confère un caractère déterminant et décisif à la mise en oeuvre dans l'immédiat de la stratégie du renouveau économique» avait-il déclaré lors de son discours de clôture de la conférence.

À cet effet, le Premier ministre a fait savoir que «depuis quelques jours une cellule d'accompagnement des investisseurs et porteurs de projets, a été créée au niveau de chaque wilaya présidée par le wali. La cellule aura pour rôle de lever les freins, notamment bureaucratiques à la réalisation des projets d'investissement. La réalisation de ce plan de relance est liée à la libération des initiatives de toutes les contraintes bureaucratiques et l'assainissement des situations héritées en veillant à la stabilité du cadre réglementaire». C'est donc en joignant l'acte à la parole, que le gouvernement place d'ores et déjà les balises d‘une réelle préparation à une plate-forme de changement, dont les chevilles ouvrières, qui seront les sphères d'application ne sont autres que les collectivités locales, du fait que tous les blocages au développement et à l'investissement résidaient dans leur sillage. à l'aune du grand changement et devant l'indiscutable volonté politique qui l'accompagne, les collectivités locales auront la lourde tâche de réussir leur conversion de statut de bureaucrates à celui de créateurs de richesse.

Dans le détail, les recommandations ont porté sur «le développement agricole, suggèrent d'encourager les exploitations agricoles performantes, de revoir le système de subventions aux agriculteurs, le développement industriel préconise la révision du Code du travail, la législation des changes en matière d'exportation, le renforcement de la formation, la révision de la fiscalité sur les logiciels et les produits informatiques, la digitalisation dans les secteurs d'activités, développement des infrastructures logistiques, encourager les clusters, la sous-traitance, notamment la mécanique de précision, la numérisation des grandes entreprises, la promotion de la recherche et développement en partenariat avec les universités».