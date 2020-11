En raison de la hausse des cas de contaminations au Covid-19 depuis une semaine, le Premier ministre a décidé d'élargir le confinement à 32 wilayas et de renforcer les mesures de prévention et de protection avec de nouvelles restrictions. Dans un communiqué rendu public hier, les services du Premier ministère ont ainsi annoncé l'élargissement du confinement de 20h jusqu'au lendemain 5h à 32 wilayas au lieu des 29 annoncées la semaine dernière. Trois wilayas rejoignent donc l'ancienne liste. Ainsi en plus de Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine, Médéa, M'sila, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Adrar, Guelma, Illizi, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Tipasa et Aïn Témouchent, trois nouvelles wilayas rejoignent la liste à savoir Laghouat, Oum El Bouaghi et Souk Ahras. Le communiqué précise que les walis ont toute la latitude de prendre toutes mesures qu'exige la situation sanitaire, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total, ciblé d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers, connaissant des foyers de contamination. Ces mesures de confinement sont applicables, à compter de demain et pour une durée de 15 jours. En ce qui concerne la fermeture des activités commerciales, Abdelaziz Djerad annonce la prorogation de la mesure de fermeture, pour une période de 15 jours, des marchés de ventes des véhicules d'occasion, au niveau de l'ensemble du territoire national mais aussi de certaines activités que sont les salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages. Les Maisons de jeunes, les centres culturels sont aussi concernés par cette fermeture dans les 32 wilayas ciblées par le confinement partiel. Il a aussi été décidé, dans ces mêmes wilayas, de limiter, pour deux semaines, le temps d'activité de certains commerces qui devront fermer dès 15 heures. Il s'agit des commerces des appareils électroménagers, d'articles ménagers et de décoration, de literies et tissus d'ameublement, d'articles de sport, de jeux et de jouets, de concentration de commerces. Les salons de coiffure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et confiseries sont également concernées. Pour les cafés, restaurants et fast-foods, ces derniers doivent limiter leurs activités uniquement dans la vente à emporter et sont également soumis à l'obligation de fermeture à partir de 15 heures. S'agissant des marchés ordinaires et des marchés hebdomadaires, un dispositif de contrôle sera mis en place par les services compétents, afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection, ainsi que de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. Leur fermeture immédiate sera prononcée, en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Enfin, le gouvernement a rappelé la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements, tels que les regroupements au niveau des cimetières. De même que les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions sont interdites. Les walis sont instruits à l'effet de veiller au respect de cette interdiction et de procéder à l'application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants.