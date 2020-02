Le documentaire « Zones d’ombre », projeté lors de la rencontre gouvernement- walis est encore dans les mémoires. Il a marqué les esprits et mis en exergue une Algérie à deux visages, celle des oligarques, qui ont étalé avec ostentation, sans vergogne, des richesses, des fortunes acquises grâce à la rapine, au point d’assécher les caisses du Trésor public et l’autre, celle des oubliés de la République se débattant dans des préoccupations quotidiennes, dans des conditions de vie d’extrême pauvreté. Comment remédier à cette injustice choquante ?

La question était au cœur d’une réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre. Dès le début de ce rendez-vous, le chef de l’Exécutif « a tenu à rappeler aux membres du gouvernement les instructions émises par le président de la République, à l’occasion de la rencontre gouvernement-walis et portant sur la nécessité de parvenir à un développement national équilibré, en mettant fin aux disparités sociales à travers, notamment, la mise en place d’un plan d’urgence de rattrapage au profit des populations isolées ou enclavées » a indiqué un communiqué de ses ser-vices. Un plan d’urgence doit être mis en œuvre pour s’attaquer à cette plaie.

Le Premier ministre « a instruit les ministres concernés en vue de procéder, sans délai, à un recensement des zones d’ombre dans l’objectif d’aboutir à une cartographie précise de l’ensemble du territoire national », a ajouté la même source.

Les besoins prioritaires en matière de transport, d’ouverture ou de réhabilitation de chemins et de routes, de cantines scolaires, d’accès aux soins, à l’eau, à l’assainissement, à l’énergie électrique et au gaz seront évalués. Une opération dont le délai a été fixé à un mois, qui doit mobiliser les autorités locales auxquelles seront associés la société civile, les comités de quartiers et de villages.

« L’évaluation issue de cette première opération devra inclure un chiffrage des besoins en financement ainsi qu’un échéancier précis de mise en œuvre. Le programme d’urgence ainsi élaboré sera soumis à l’approbation du gouvernement qui mettra en place un dispositif d’accompagnement, de suivi et de contrôle », a indiqué Abdelaziz Djerad. Hormis cette question sensible qui a été traitée en priorité, la réunion du Premier ministre avec son staff, avait comme ordre du jour l’examen d’un avant-projet de loi des communications, portant stratégies de développement de plusieurs secteurs ainsi que des communications relatives à la passation de marchés de gré à gré. Un avant-projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de la haine a été exposé par le ministre de la Justice. Ce document, qui comporte 48 articles, considère comme discrimination « toute distinction fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la langue ou l’appartenance géographique ».

Le secteur de la communication, qui tient actuellement le haut du pavé, avec notamment l’annonce de l’établissement d’un cadre juridique qui doit entourer les activités des médias audiovisuels et électroniques a, quant à lui, dévoilé la stratégie de communication gouvernementale qui sera la sienne.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s’est chargé de la présenter. Que dit-elle ? « La présentation s’est attachée à définir le contexte, les principes, les acteurs ainsi que les outils devant être pris en compte dans la mise en place de la stratégie de communication appelée à accompagner la mise en œuvre du Plan d’action du gouvernement approuvé par le Parlement », a fait savoir un communiqué des services du Premier ministère.

La réunion a pris fin sur la présentation de projets de marchés de gré à gré soumis par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et celui des Finances.