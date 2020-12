Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a affirmé que «l'Algérie prend acte, avec une grande préoccupation, de la poursuite des transferts, au profit de groupes terroristes, de fonds colossaux au titre de rançons pour la libération des otages».

Une démarche qui sape «nos efforts de lutte antiterroriste» a-t-il précisé, en référence aux 200 terroristes libérés au Mali contre versement de rançon et dont une vingtaine sont recherchés par l'Armée nationale populaire. Dans ce contexte, il est à souligner que l'ANP a réussi à arrêter, récemment, deux d'entre eux à Tlemcen et à Tamanrasset. Dans son intervention, hier, lors des travaux de la 14e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) sur l'initiative «faire taire les armes en Afrique», le Premier ministre a plaidé pour la consolidation de la concertation afin d'éradiquer l'extrémisme violent, lutter contre le terrorisme et assécher les sources de son financement. Aussi, a-t-il mis en avant l'importance d'oeuvrer à la «concrétisation des décisions onusiennes relatives à l'embargo sur les armes dans les zones de conflits, la reconstruction des capacités nationales pour sécuriser les stocks d'armes et de munitions et la lutte contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre.» Pour ce faire Abdelaziz Djerad a appelé au traitement des causes des «menaces sécuritaires et conflits, essentiellement la marginalisation, la pauvreté, la privation et l'absence de perspective réelles de développement».

Un développement tributaire de l'éradication des résidus du colonialisme en Afrique «conformément à la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernements de mai 2013 et de l'Agenda continental 2063 de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit, inaliénable, à l'autodétermination à travers un référendum libre et régulier au Sahara occidental», a souligné Abdelaziz Djerad qui a exhorté l'UA à «assumer sa mission de préservation de la paix et de la sécurité africaines».

Abordant la crise en Libye, le Premier ministre a soutenu que «l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour rapprocher les vues des frères libyens en appui au processus de règlement onusien, à l'effet de trouver une solution politique consensuelle préservant la sécurité, la stabilité et l'unité de la Libye, loin de toute intervention étrangère, dans le respect de la volonté du peuple libyen frère».

En outre, le Premier ministre a affirmé que «le renforcement de la concertation sur la mise en oeuvre de l'approche globale de l'Agenda continental 2063 est à même de conférer davantage d'efficience à notre action commune pour un traitement radical des causes des crises en Afrique et de nous rapprocher davantage de la concrétisation de notre engagement de ne pas léguer le poids des conflits aux générations futures».