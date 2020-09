Lors de la visite qui l'a conduit au complexe d'El Hadjar Annaba, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a traduit l'intérêt que porte le président à l'Industrie nationale. «Elle est un élément essentiel dans le programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune», a-t-il dit.

Le complexe d'El Hadjar, n'est pas en marge de cet intérêt, en témoignent les propos du commis de l'Etat, qui dans leur l'ensemble, étaient des orientations, pour ne pas dire des recommandations. Celles-ci doivent tenir compte des mutations mondiales en ce domaine, industriel en l'occurrence. «Le monde a changé, le projet des années 70 ne sont plus les mêmes, et ne le seront pas en 2020 et 2021... etc.», a rappelé Abdelaziz Djerad, notamment pour les dirigeants du complexe sidérurgique d'El Hadjar, dont son passif et ses perspectives ont fait l'objet d'un exposé.

Une présentation qui a permis au Premier ministre de se focaliser sur les détails des besoins financiers de l'entité. Toutefois, le commis de l'Etat, a tenu à souligner qu'il est impératif de s'acclimater avec la réalité «nous devons partir de la réalité, de ce qui est possible pour nous, et de ce qui est peut- être possible dans le futur dans le domaine de l'industrie et ses différents segments».

Prônant une concertation, en rapport avec une industrie pouvant permettre à l'Algérie de couvrir ses besoins et concurrencer les produits étrangers. Pour le Premier ministre, l'heure actuelle est à la petite et moyenne industrie: «Nous devons développer les capacités d'El Hadjar, qui doivent être orientées vers certains mécanismes d'élaboration de la complémentarité», a précisé Djerad. Expliquant les raisons de cette orientation «le processus de l'industrie industrialisante du passé a trébuché, donc il faut encourager maintenant les petites et moyennes industries», dira-t-il.

Visant par-là, la multiplication des industries de transformation, du fait qu'elles ne sont pas coûteuses. Mais l'essentiel des orientations du Premier ministre, était le volet management. Abdelaziz Djerad a surtout insisté sur le processus de gestion qui est le principal facteur de développement de tous secteurs confondus, l'industrie, notamment dans le cas du complexe d'El Hadjar. Tout en appelant à l'introduction des nouvelles technologies dans le management, Djerad a déclaré: «Le développement n'est pas uniquement la construction d'usines ou des routes, le développement c'est aussi le bon management.»

Soulignant par-là, qu'il faut éviter la gestion administrative de la bureaucratie. «La concurrence des étrangers en Algérie, ce sont leurs grandes capacités de management», a-t-il fait savoir.

Au vu des propos du Premier ministre, le management est un élément important pour un bon développement. En effet, dans l'élan de ces orientations, il a expliqué que, la bonne gestion doit avoir pour objectif le ‘'bénéfice''. «Il faut adopter la logique du bénéfice pour éviter la logique administrative, pendant que le monde change et profite de nos richesses», a souligné Djerad. Des propos qui sous-entendent qu'il faut ‘'diriger'' dans le sens où, il faut viser le bénéfice, pour sortir de la sphère des subventions.

Un message adressé tant aux dirigeants du complexe Sider qu'à ceux de toutes les entités économiques. Pour la construction d'une économie industrielle solide, basée sur une logique réelle, rationnelle et moderne, qui doit s'amorcer selon le Premier ministre sur «nos capacités, nos richesses et la réalité de ce que nous pouvons faire», a tenu à préciser Abdelaziz Djerad. Dans ce sens, estimant à sa juste valeur le complexe d'El Hadjar, le Premier ministre, pour relancer l'industrie dans cette entité, a mis en relief les capacités humaines et matérielles du complexe. Celui-ci qui, «avec une gestion rationnelle, nous parviendrons à trouver l'équilibre financier et amorcer les projets qui ont été proposés», a fait savoir le commis de l'Etat, estimant que, cela donnera au complexe un nouveau souffle ainsi qu'à ses dirigeants et les sidérurgistes.

Par ailleurs, en marge de cette visite qualifiée de diagnostic prévisionnel, quant au plan de relance du complexe, le Premier ministre a donné le coup d'envoi pour la démolition du HFn°1.

Un outil datant de 1968, resté à l'arrêt depuis plus de deux décennies. Une démolition devant permettre la récupération d'un terrain conséquent, dédié selon certaines indiscrétions à la réalisation d'ateliers. S'agissant du tas de ferraille, Djerad a ordonné sa récupération.