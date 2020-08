Les signes d'un changement «fortement soutenu» par une volonté politique «hautement exprimée» lors de la Conférence nationale pour le Plan de relance économique se profilent à l'horizon, puisque le gouvernement a validé le lancement de plusieurs projets relatifs à la relance économique, indispensables pour reconquérir la confiance du citoyen.

C'est ce qui ressort de la dernière réunion de l'Exécutif, tenue vendredi dernier, durant laquelle le Premier ministre s'est penché sur l'urgence de dessiner les contours du socle d'un nouveau départ économique où les priorités majeures sont données à des secteurs névralgiques, tels que l'agriculture et le développement rural, les finances et les ressources en eau.

C'est le secteur de l'agriculture qui s'est taillé la part du lion, notamment après l'annonce de la mise en place, «dans l'immédiat», d'un important périmètre foncier, qui sera mis à la disposition des investisseurs désirant lancer leurs projets de culture du maïs, de la betterave sucrière et des cultures oléagineuses, dans le Sud et l'extrême Sud du pays.

Un communiqué des ser-vices du Premier ministère a précisé que le foncier en question est d'une superficie totale de 100000 ha dont 50000, à Adrar, 30000 à Ghardaïa et 20000 à Ouargla. La priorité, selon le document des services du Premier ministère, «sera donnée aux cultures ayant un impact prépondérant sur la substitution aux importations et, partant sur la réduction de nos dépenses en devises». Ce n'est pas tout.

Le gouvernement a validé le décret exécutif portant la création de l'Office de développement de l'agriculture industrielle. Ce dernier constitue, selon ledit communiqué, «un instrument de mise en oeuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l'agriculture industrielle stratégique dans le Sud et l'extrême Sud du pays».

Une fois créé, il assurera «la promotion des investissements agricoles et agroindustriels et accompagnera les porteurs de projets dans les différentes phases de la réalisation de l'investissement», affirme le document des services du Premier ministère.

Il y a lieu de noter que la création de cette structure s'ajoutera au dispositif du secteur qui avait, en mai dernier, bénéficié de la création de l'Office national de l'agriculture saharienne. Ces deux mécanismes comptent donner un nouveau souffle à l'activité agricole, qui contribue actuellement à hauteur de 12,3% au PIB national, et qui a garanti 2,6 millions de postes d'emploi permanents, soit 1/4 de la main-d'oeuvre du pays.

L'autre décret très attendu, qui devrait paraître dans le prochain Journal officiel, est celui fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie de coronavirus (Covid-19).

Après la communication du ministre des Finances à ce sujet, le gouvernement l'a approuvé. Il fixe «les modalités du maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, de la bonification du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques et les établissements financiers, en faveur des entreprises et des particuliers en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus (Covid-19)», affirme le communiqué du département du Premier ministère.

Ce projet de décret s'inscrit, selon la même source «dans le cadre des mesures d'ordre financier prises par les pouvoirs publics, pour alléger les répercussions de la pandémie du coronavirus (Covid-19), sur les opérateurs économiques et les ménages, à travers la mise en place des conditions nécessaires à la poursuite de l'activité économique, ainsi que l'accompagnement et le soutien des détenteurs de crédits octroyés par les banques et les établissements financiers». Le conclave des ministres a porté également sur l'examens et l'approbation de cinq chantiers relevant du secteur des ressources en eau, devant être réalisés selon la formule de gré à gré simple, avec des entreprises publiques.