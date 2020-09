La campagne de promotion du projet de la révision de la Constitution a commencé. Au lendemain de l'adoption, dimanche dernier en Conseil des ministres, de la mouture préparée par le Comité d'experts, Abdelaziz Djerad s'est lancé dans une opération de vulgarisation dudit projet en affirmant que la révision de la Constitution va permettre d'«insuffler une forte dynamique à notre pays», en vue de l'édification d'une nouvelle Algérie, avec l'implication de tous «sans distinction ni exclusion».

Le Premier ministre, qui était l'invité de la radio locale de Blida, a estimé que la révision constitutionnelle est «une halte dans la vie politique de notre pays» qui permettra non (pas) seulement d'instaurer «un système politique équilibré et inclusif», mais aussi de «relancer l'économie». Formel, Djerad soutient qu'une fois adoptée, la nouvelle Constitution permettra à tous les citoyens de ressentir que «l'Algérie est le pays de tous les Algériens et Algériennes, sans distinction ni exclusion». Tout en rappelant la difficile période de laquelle le pays a été extrait, grâce «au sursaut national et au Hirak qui a exprimé son refus de la corruption et de la tyrannie», Abdelaziz Djerad assure que le nouveau texte, tel que conçu, «confirme que l'Algérie a rompu avec ces périodes de corruption, pour passer à de nouvelles étapes, une nouvelle Algérie, une nouvelle économie et un nouveau système politique». Optimiste, le Premier ministre se dit convaincu d'arriver «progressivement à bâtir un pays qui permettra aux générations montantes de travailler avec amour, détermination et sérénité». Cette assurance émane de sa confiance dans les capacités de la jeunesse. «Cela n'est guère impossible au vu de nos capacités et des capacités de notre jeunesse» a déclaré Djerad qui ne manquera pas alors de souligner que le génie de la jeunesse et son éclosion se feront à la faveur de la nouvelle révision de la Constitution qui confère une grande importance aux générations montantes. S'agissant du choix du 1er novembre prochain, comme date pour le référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution, le Premier ministre qui l'a qualifié de «date importante», a indiqué qu'il s'agit d'un «jour incontournable et essentiel dans l'histoire de notre pays». La «Déclaration du 1er novembre a appelé à la fondation d'un Etat démocratique et social. Une Algérie avec des fondements historiques et une vision d'avenir», a-t-il insisté. Il faut dire que la révision de la Constitution qui est l'une des priorités majeures du programme du président de la République, constituera un grand test de confiance pour Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement.

Le projet qui transcrit le changement radical revendiqué par le peuple, comme l'affirme le chef de l'Etat, devra obligatoirement être largement diffusé afin de permettre aux différentes couches de la société de s'assurer que leurs revendications légitimes, exprimées un 22 février, sont prises en charge. Seule un débat riche et libre permettra donc au peuple d'acquérir cette ultime conviction que la mouture de la révision constitutionnelle qui lui est présentée, transcrit son exigence d'une rupture totale avec l'ancien régime. L'intérêt que suscitera le projet de loi sera, sans risque de se tromper, le baromètre définissant le taux d'adhésion à cette démarche. Il donnera aussi une indication franche sur le retour de confiance entre gouvernants et gouvernés. Et c'est là la première bataille que mène le président Tebboune depuis son élection, car il sait pertinemment que le peuple a perdu confiance au bout de 20 ans de tromperie et d'exclusion.

Après les dernières révélations de l'ex-député Tliba sur l' «achat» des sièges de députation, lors de son procès, la semaine dernière, qui ont eu l'effet d'un séisme dans la société, le fossé s'est encore élargi entre le peuple et ses représentants et des citoyens voient d'un mauvais «oeil» le fait que le projet de révision de la Constitution soit adopté par le Parlement. Mais à ce propos, le chef de l'Etat a tenu à donner une réponse, somme toute logique en rappelant qu'il était inconcevable de renouveler les instances élues avec des lois rejetées. En fait, il est vrai que certains pourraient répliquer qu'il est inconcevable de renouveler une loi avec des instances élues rejetées. Ce sera alors l'inextricable problème de l'oeuf et de la poule. Au final, aboutir à un réel changement, c'est cela qui prime et pour la révision de la Constitution, seule la voix du peuple comptera. À lui seul donc de décider.