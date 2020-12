Le sort et la gestion des zones industrielles, et des contrats de pré-emploi seront connus très prochainement. C'est du moins ce qu'a annoncé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de sa visite dans la wilaya de Médéa, dimanche dernier, indiquant sur les ondes de la radio locale que «le nouveau cahier des charges régissant les zones industrielles sera connu en début 2021. Le gouvernement oeuvrera à la révision de l'organisation des zones industrielles, à la faveur d'un nouveau cahier des charges qui sera révélé en début de l'année prochaine, en vertu duquel le foncier industriel ne sera attribué qu'aux investisseurs réels». Une orientation qui répond à une urgence, du fait que la situation actuelle de la majorité des zones industrielles, créés initialement pour dynamiser et impacter positivement l'économie nationale, se retrouve dévoyée de ses objectifs et en proie à une gestion bancale, qui a plongé ces espaces d'investissement dans une anarchie profonde. La promulgation d'un cahier des charges contribuera à remette ces zones dans le sillage de leurs vraies missions, en l'occurrence, abriter les leviers économiques susceptibles de réamorcer l'activité industrielle, et donner l'opportunité à des milliers de PMI-PME de voir le jour dans des conditions optimales. Revenant sur l'un des dossiers urgents de l'heure, le Premier ministre a tenu à préciser que «le gouvernement examinera demain, lors de sa réunion une proposition qui sera présentée par le ministre du Travail pour parvenir à des solutions en faveur du dossier des contrats de pré-emploi». Il faut dire qu'il s'agit d'une opération qui nécessite un travail colossal, pour laquelle les pouvoirs publics ont pris les devants, et tentent de concrétiser l'un des engagements du président. D'où l‘urgence de recevoir des propositions de solutions dès mercredi prochain. Il va sans dire que des milliers de bénéficiaires de contrats de pré-emploi, ont été laissés pour compte, depuis des décennies, au point où certains accumulent plus de 8 années d'ancienneté. C'est précisément toute la problématiques, qui consiste à procéder à des affectations d'emploi en tenant compte des années passées sous contrats, et de la pérennité des postes de travail. Autrement dit, il s'agit d'un travail minutieux qui tend à placer les bénéficiaires dans des emplois qui correspondent à leurs formations et leurs compétences, en vue de leurs donner l'opportunité d'amorcer un plan de carrière. Il s'agit d‘une vision qui rejoint également le principe de l'égalité des chances et surtout la valorisation des compétences dans l'ultime but de redresser l'économie nationale, en évitant les erreurs du passé. En application du programme du président de la République, réservé aux zones d'ombre, le Premier ministre, a tenu à préciser l'importance de la priorité dans le traitement des dossiers délicats, en précisant de «ne pas dénaturer la réalité concernant ces zones auxquelles le président Tebboune avait insufflé une véritable dynamique depuis sa réunion avec les walis. Le développement est étroitement lié au principe de priorité. L'Algérie nouvelle n'est pas un slogan creux, mais plutôt une réalité tangible dont les objectifs suprêmes sont contenus dans le programme d'action du président Tebboune et le Plan d'action du gouvernement, cependant il faut travailler pour opérer le changement». Une vision on ne peut plus claire, dans la mesure où depuis une année, il est aisé de voir sur le terrain, les promesses du président de la République se concrétiser. Certes, sur un rythme lourdement affecté par les retards dus à la crise sanitaire, mais incontestablement réel et annonciateur de changement. Un changement qui ne peut se réaliser qu'à travers la contribution de tous à l'édification de la nouvelle République, et ce en redonnant au travail sa vraie valeur. Par ailleurs, s'exprimant au sujet de la pandémie de Covid-19, le Premier ministre a souligné que «l'Algérie, depuis le début, avait fait face à ce virus à la faveur d'une approche scientifique mise en oeuvre par un Comité scientifique. Les réalisations de l'Algérie ont été saluées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qu'en dépit de la baisse du nombre de contaminations, nous devons rester vigilants pour poursuivre la lutte contre cette pandémie dont le meilleur traitement demeure la prévention et le respect des gestes barrières».