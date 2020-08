Que se trame-t-il en Algérie? Le pays est -il ciblé par un complot? Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dévoile quelques détails de la «machination» dénoncée par le président de la République. En effet, alors que Abdelmadjid Tebboune avait, au lendemain de l'Aïd El Adha, annoncé une enquête sur les phénomènes sociaux qui ont marqué l'actualité, ces derniers jours, le chef de l'Exécutif confirme ce que tout le monde avait déduit de la réaction du président Tebboune. «Ce sont des actes prémédités visant à créer ‘'la fitna'' et l'instabilité dans le pays», a-t-il déclaré faisant référence au manque de liquidités au niveau des bureaux de poste, aux feux de forêts et aux perturbations de l'alimentation en eau potable (AEP), ainsi qu'aux coupures d'électricité enregistrées dans plusieurs régions du pays. Pour le premier responsable de l'Exécutif, le timing et la succession de ces évènements ne sont pas le fruit du hasard. «Le président Tebboune a donné cette instruction, car il est étrange, voire du hasard, que ces trois opérations, enregistrées le même mois, touchent à la stabilité et créent des problèmes dans la relation entre le citoyen et les autorités publiques», a-t-il soutenu. N'est-il pas simplement suspicieux ou a-t-il trop vu de vidéos YouTube sur les théories du complot? Absolument pas, le Premier ministre argumente ses dires par des preuves tangibles. À l'exemple du problème de liquidités où il révèle qu'il a été procédé, durant un seul mois, au retrait de 4000 Mds de centimes des bureaux de postes, qualifiant ce chiffre d'«énorme».

Les masques vont tomber...

Où est passé tout cet argent liquide? «On est étonné que certains citoyens retirent de l'argent quotidiennement et pendant plusieurs jours. Après examen, il s'est avéré qu'il s'agit d'un complot, afin de créer des problèmes durant les jours précédant l'Aïd El Adha», assure-t-il en se basant sur les rapports des services de sécurité. Il n'omet pas l'existence de «lacunes sur les plans opérationnels et administratifs», néanmoins, il est persuadé que ces personnes ont été mandatées pour provoquer le désordre auquel ont a assisté. Une enquête a été ouverte afin de débusquer ces personnes qui veulent provoquer le chaos. «Dans l'attente des résultats des enquêtes, des indices montrent qu'il s'agit d'actes malveillants visant à semer la confusion parmi les citoyens», a-t-il fait savoir, non sans avertir que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur contre les personnes impliquées. De même pour ceux qui ont provoqué les feux de forêts, car, selon Djerad, il s'agit également d'actes prémédités. Il a, dans ce sens, fait état de l'interpellation, dans la wilaya de Batna, d'individus en train de mettre délibérément le feu aux forêts. «De plus, on est en train d'enregistrer quatre à cinq incendies en même temps et au même endroit», fait-il remarquer, annonçant que les enquêtes en cours vont mettre en avant les dessous du complot, surtout qu'il atteste que même les coupures d'eau enregistrées durant l'Aïd El Adha ont été provoquées afin d'attiser la colère de la population.

«Les coupures d'eau et l'arrêt de la station de dessalement de Fouka (Tipasa) sont un acte prémédité par un certain groupe», souligne-t-il. Abdelaziz Djerad rappelle qu'une enquête a été diligentée et une action judiciaire contre X a été intentée par le ministre des Ressources en eau, en vue de déterminer les circonstances de ce sabotage apparent.

Toutefois, il insiste sur le fait que le sabotage est avéré. Ce n'est donc pas un problème technique. Cela est aussi valable pour le problème des coupures d'électricité. «Plusieurs actes de sabotage touchant les lignes d'électricité ont été enregistrés dans la wilaya de Annaba et dans diverses régions du pays», a-t-il rétorqué. Pour lui, il n'y a donc aucun doute sur les visées de ceux qui ont commis ces actes. «Si toutes ces données sont prises en compte, l'on peut dire qu'il y a des actes prémédités visant à semer la discorde et l'instabilité dans le pays», a-t-il attesté.

Des sabotages avérés!

Il faut également rappeler que le président Tebboune avait dénoncé, la semaine dernière, des tentatives de déstabilisation du pays par la crise du Covid-19. Des déclarations graves qui émanent des plus hautes autorités du pays. Pis encore, ce complot semble avoir atteint un niveau grave qui menace la stabilité du pays, pour que le président et son Premier ministre le rendent public. Qui est derrière ce complot? Vient-il de l'étranger ou a-t-il été commandité par les ennemis de l'intérieur? Rien n'a encore filtré, mais des révélations fracassantes devraient être faites très prochainement, des têtes vont certainement tomber. En attendant, Djerad appelle le peuple algérien à protéger la stabilité du pays...