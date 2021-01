Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a instruit le ministre des Finances à accélérer le processus de la numérisation dans le secteur des finances. C'est ce qui a été abordé lors de la réunion du gouvernement, présidée par Djerad.

La question de la numérisation est devenue un véritable défi du gouvernement dans la perspective de doter les institutions de l'Etat d'un système de gestion efficace, rapide et performant.

À ce propos, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a insisté sur «l'accélération de la numérisation et son achèvement dans des délais raisonnables», a-t-il précisé.

L'urgence de la numérisation du secteur des finances est expliquée comme nécessité de l'Etat de faire un saut qualitatif dans le monde de la technologie, de l'information et de la communication (TIC). Dans ce sens, la démarche s'explique comme «une nécessité de simplifier les procédures et la lutte contre la bureaucratie, l'amélioration du climat des affaires, l'amélioration du recouvrement des recettes, la lutte contre tous types de fraudes, ainsi que la maîtrise et l'efficacité dans la gestion des finances publiques», affirme-t-on.

Cette urgence qui s'impose pour la numérisation du secteur des finances a poussé le Premier ministre à insister sur «la mise en branle de l'opération de numérisation du secteur des finances constitue un axe majeur du Plan d'action du gouvernement et a instruit le ministre des Finances à l'effet d'accélérer ce processus de numérisation en veillant à son achèvement dans des délais raisonnables, selon un calendrier d'exécution prédéfini», précise le communiqué des services de Premier ministère.

La nouvelle approche que le gouvernement de Djerad vise à asseoir, c'est celle qui consiste à faire généraliser le processus de la numérisation de telle sorte que tous les opérateurs publics dans le secteur des finances soient interconnectés.

Dans ce registre, le Premier ministre a indiqué qu'il faut «instaurer une collaboration intersectorielle en vue d'assurer l'interconnexion et l'interopérabilité de l'ensemble des acteurs concernés par le circuit des finances publiques», souligne-t-on.

La question de la numérisation se veut comme un challenge pour le gouvernement afin d'affronter les entraves et les lenteurs qui sont devenues drastiques au niveau des administrations et les institutions publiques dont la bureaucratie est devenue le spectre qui taraude la gestion des affaires publiques.

L'un des enjeux que le gouvernement de Djerad dont la nécessité de le concrétiser, est bien celui de rompre avec la gestion administrative et financière des plus archaïques qui caractérise l'administration nationale et le secteur des finances.

La numérisation est devenue une condition incontournable comme démarche susceptible de moderniser et booster la gestion et le fonctionnement des institutions publiques et connexes.