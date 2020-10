Confirmant l'intérêt majeur que confère l'Etat aux jeunes entrepreneurs et leur implication dans la reconstruction économique du pays, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a tenu lors de son intervention à la Conférence nationale des start-up, a signifier l'importance de cette initiative et son rôle de reconfiguration de la scène économique, précisant que «la première Conférence nationale des start-up se veut un nouveau départ pour réaliser l'objectif de développer le tissu des start-up et diversifier leurs domaines d'activités pour leur permettre de contribuer activement au soutien de l'économie nationale». Il faut dire, que l'absence de diversification dont souffre l'économie nationale, a été à l'origine de toutes ses faiblesses, dont la plus grande est son indépendance aux hydrocarbures. Dans ce sens, l'émergence d'un tissu industriel basé sur l'économie du savoir à travers l'accompagnement et la promotion des start-up, viendra mettre les premiers jalons d'une gestion et vision économique, en complète rupture avec les anciens paradigmes qui ont plongé le pays dans les grands déséquilibres et déficits financiers, qui représentent actuellement, les vrais obstacles pour une relance efficiente. Dans ce contexte, la décision de mettre les start-up au premier front du plan de relance, dénote de la présence d'une volonté politique orientée vers la valorisation des compétences algériennes, pour l'émergence d'une gestion scientifique de l'entreprise, de façon à faire des start-up, les chefs de file de la nouvelle vision économique. Autrement dit, l'économie du savoir sera l'axe central de toute initiative et de tout programme de développement, et contribuera à remodeler le paysage économique, à améliorer l'environnement des investissements et permettra de mettre en place des assisses solides pour la concrétisation des réformes dans tous les secteurs. Ce sont là, des orientations qui ont reçu un appui sans faille dans les dispositions de la mouture finale de révision de la Constitution où la jeunesse algérienne est appelée à s'impliquer profondément dans la reconstruction du pays.

Pour ce faire, le Premier ministre a insisté sur «l'importance de ce type d'entreprises qui contribueront à la formation d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires qui auront à contribuer à la création de richesse et d'emplois». Il est indéniable, qu'à travers ce redéploiement, le résultat escompté, est de voir disparaître une classe d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires, qui, souvent étaient indissociables de l'oligarchie qui a régné ces dernières décennies sur l‘économie nationale, au détriment d'une jeunesse qui se débattait dans de grandes souffrances, pour pouvoir arriver à mettre sur pied des projets et lancer des initiatives, dont la majorité finissait par disparaître sous le poids d'une dictature, autant politique qu'économique. À cet effet, le Premier ministre est longuement revenu sur l'impératif de «sortir du concept classique de compréhension de l'économie que nous considérions, dans un passé proche, en tant que mobilisation des ressources financières et des moyens matériels, et partant, aller vers une économie basée sur l'innovation, où l'élément humain sera l'acteur essentiel pour son développement et l'augmentation de son rendement».